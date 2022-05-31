AKP'li vekil Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesini böyle savundu: 'Yeşil alan eksikliğini giderecek bir proje'

31 Mayıs 2022 Salı, 16:02

Pistleri kırılan ve yıkılmak istenen Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesiyle AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, açıklamalarda bulundu.

Havalimanında geçen pazar günü gerçekleşen ‘Fetih töreni’ne değinen AKP’li Taşkın, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temellerinin atıldığını hatırlatarak, “Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un en çok ihtiyaç duyduğu yeşil alan eksikliğini de giderecek bir proje” dedi.

Taşkın ayrıca, "Yaşlılardan çocuklara herkese hitap eden, günde bir milyon insanın yararlanabileceği bir yer haline gelecek" diye konuştu.

Projeyi eleştiren muhalefeti hedef alan AKP’li vekil, “Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olmasının ne anlama geldiğini kavranmasını beklemediğini” ifadelerini kullandı.