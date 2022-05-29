Atatürk Havalimanı'ndaki tören için Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet gitmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni devam ettiği sırada, tören alanı dışında gerginlik yaşandı. Öte yandan tören için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet gitmediği öğrenildi.
İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni saat 15.30 sıralarında SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İLK FİDANI DİKTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına saat 16.30 sıralarında geldi .Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.
HAVALİMANI ÇEVRESİNDE GERGİNLİK
Öte yandan içeride şölen sürerken dışarıda gerginlik yaşandı. Atatürk Havalimanı çevresinde köfte, simit, su satan seyyar satıcıların tezgahlarına İstanbul Büyükşehir Zabıta (İBB) ekipleri müdahale etti.
Törene katılanlardan bazıları duruma müdahale etmek istedi, zabıta memurlarının önünü kesti. Zabıtaya ait olan kamyonetin önünü kesenlerin bir kısmı araca vururken bir kısmı da kamyonetin kasasındaki tezgahları indirmeye çalıştı. Bazı seyyar satıcılar tezgahlarını kamyonetin kasasından alabildi. Gerginlik üzerine zabıta ekipleri olay yerinden uzaklaştı.
İMAMOĞLU VE CHP'Lİ BELEDİYELERE DAVET YOK
"Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, İstanbul’un Fethinin 569. yıldönümü etkinliğine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi.
Havalimanının “Millet Bahçesi” olarak düzenlenecek olan kısmına fidan dikimi de yapılan etkinliğe ayrıca, havalimanının yer aldığı Bakırköy Belediyesi de dahil olmak üzere İstanbul’daki hiçbir CHP’li ilçe belediye başkanının da davet edilmediği öğrenildi.
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