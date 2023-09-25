AKP'li vekil maaşını az buldu: İyi para ama yapılan işe göre az!
'Sudan ucuz' fiyatlarıyla gündem olan Meclis lokantasından faydalanan AKP'li milletvekili Bayraktar, vekil maaşlarından dert yandı. Yaptıkları çalışmaya göre maaşlarının düşük olduğun savunan Bayraktar "Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az. Rabbime hamdolsun fındığımız var" dedi.
Kuzu şişin 45, tatlının 15 lira olduğu Meclis lokantasından faydalanan bir milletvekili daha maaşları az buldu.
Hizmet İş Sendikası binasında gerçekleştirilen Hizmet İş Sendikası genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programında konuşan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekili maaşlarının yetersizliğinden yakındı.
HEM VEKİL HEM FİSKOBİRLİK BAŞKANI
Sakarya'nın yerel haber sitelerinden Medyabar'da yer alan habere göre, aynı zamanda Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bayraktar, "Rabbime hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var... Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az" ifadelerini kullandı.
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