AKP’li vekil Osman Nuri Gülaçar sığınmacı politikaları konusundaki eleştirileri böyle savundu: Duaları bizi koruyacak
AKP’li Gülaçar sığınmacı politikalarını, “Belki o sığınmacılara sağladığımız birkaç lokma, bizim çocuğumuza gelecek olan musibete engel olacak. Bir dua alacağız, o dua bizi yarın muhafazada tutacak” diye savundu.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda, Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan “düzensiz göç” konusu ele alındı. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, sorunun iktidarın yanlış Suriye politikalarından kaynaklandığını belirterek, “Ülkeye bu düzensiz göçmen olayını getirmek, işin başında en büyük suçtu. Şimdi de çözmeye çalışıyoruz. Sayın cumhurbaşkanı dedi ki: ‘1 milyonuna o bölgede özel koşullar sağlayacağız, göndereceğiz.’ O da daha belli değil. Gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz” sorusunu yöneltti.
‘ÖNÜMÜZE GELECEK’
Bunun üzerine söz alan AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, iktidarın göç politikalarını savunarak “Orada, bizim desteğimizle ayakta kalan milyonlarca insan var. Bu yarın önümüze gelecek. Belki orada kurduğumuz bir briket ev veya o sığınmacılara sağladığımız birkaç lokma ekmek, bizim çocuğumuza gelecek olan musibete engel olacak. Başımıza gelecek bir kazaya, belaya engel olacak. Bir dua alacağız, o dua bizi yarın muhafazada tutacak. Ama eğer biz bu konuyu siyasetimize malzeme olsun diye kullanırsak, eyvah” ifadelerini kullandı.
‘KAFANIZA KOYUN’
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ise “100 milyon, 200 milyon göçmen olsa dünyada bunların hepsini biz alacak mıyız?” tepkisini gösterdi. Bunun üzerine MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, “Nerede mazlum varsa Türk’ün eli ona kadar ulaşır. Bunu kafanıza koyun” karşılığını verdi.
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