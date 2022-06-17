TBMM randevu sisteminde dikkat çeken 'sığınmacı' ayrıntısı
CHP’li vekil Mahmut Tanal, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip sığınmacı ve ikamet izni sahipleri için artık TBMM’de randevu oluşturulurken Türk vatandaşı gibi işlem yapıldığını açıkladı. Tanal, değişikliğin sebebini sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TBMM randevu sisteminde, Türkiye’deki sığınmacı ve ikamet izni sahibi yabancı ülke vatandaşları için yapılan dikkat çekici değişikliği gündeme taşıdı.
Tanal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası edinen sığınmacı ve ikamet izni sahipleri için TBMM’de randevu oluşturulurken artık “Yabancı ziyaretçi” seçeneğini işaretlemeye gerek duyulmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi işlem yapıldığını anlattı.
Tanal, TBMM Başkanlığı’nı etiketleyerek, söz konusu değişimin gerekçesini sordu.
SİSTEM ARTIK YABANCILARI TÜRK VATANDAŞI GİBİ ALGILIYOR
CHP’li Mahmut Tanal’ın söz konusu açıklaması şöyle:
“Türkiye’de sığınmacı, ikamet izni sahibi olarak bulunan, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası edinen başka ülke vatandaşı için TBMM’de ziyaretçi randevusu oluşturulurken, “Yabancı ziyaretçi mi” seçeneğini işaretleyip uyruk ve devamında istenen bilgileri yazmanız gerekirdi.
Ancak artık TBMM ziyaretçi sistemi, sığınmacı ve ikamet izni sahibi yabancıları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi algılıyor.
99 ile başlayan kimlik numarası sahibi yabancı ülke vatandaşlarına Meclis’ten randevu alırken, “Yabancı ziyaretçi mi” seçeneğini işaretlemeden işlemlere devam edebiliyorsunuz.
Anlayacağınız sığınmacılar ve diğer ‘izinli’ yabancılar için sadece sınırlarımız değil, Meclis’in kapıları da ardına kadar açıldı. Kamuoyu bu değişikliğin sebebini merak ediyor.
Seçim hesaplarıyla bağlantılı bir durum mu söz konusu? Bu değişiklik aynı zamanda güvenlik zafiyeti oluşturmaz mı?”
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