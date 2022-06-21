AKP’li vekil ve Bürokrat arasında ilginç diyalog: Cevap verebilme noktasında değilim

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Ankara’daki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu’nun beş yıl önce gerekçesi hâlâ anlaşılmayan bir sebepten dolayı disiplin kuruluna verildiğini ve cezalandırıldığını kaydeden Ceylan, “Cezalandırılmasıyla beraber Ankara amatör spor kulüplerinin lisanslama ücretleri beş yıldan bu yana ödenmiyor. Bir kişi cezalandırıldı diye topyekûn amatör spor kulüpleri cezalandırılıyor, bu kabul edilecek bir şey değil. Konuşursam çok konuşulacak konular olduğunu benden daha iyi bilir arkadaşlar” dedi.

Baykan, “Sayın başkanım, ben bu konulara cevap verebilme noktasında değilim” karşılığını verdi. Komisyon Başkanı AKP’li Mustafa Savaş, “Peki, yazılı olarak” dedi. Bunun üzerine Baykan’ın, “Alanımda rahat top oynayabilecek mekâna sahip değilim. Teşekkür ederim” demesi dikkat çekti.