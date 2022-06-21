AKP’li vekil ve Bürokrat arasında ilginç diyalog: Cevap verebilme noktasında değilim
TBMM KİT Komisyonu, AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan arasında dikkat çeken diyaloglara sahne oldu.
Ankara’daki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu’nun beş yıl önce gerekçesi hâlâ anlaşılmayan bir sebepten dolayı disiplin kuruluna verildiğini ve cezalandırıldığını kaydeden Ceylan, “Cezalandırılmasıyla beraber Ankara amatör spor kulüplerinin lisanslama ücretleri beş yıldan bu yana ödenmiyor. Bir kişi cezalandırıldı diye topyekûn amatör spor kulüpleri cezalandırılıyor, bu kabul edilecek bir şey değil. Konuşursam çok konuşulacak konular olduğunu benden daha iyi bilir arkadaşlar” dedi.
Baykan, “Sayın başkanım, ben bu konulara cevap verebilme noktasında değilim” karşılığını verdi. Komisyon Başkanı AKP’li Mustafa Savaş, “Peki, yazılı olarak” dedi. Bunun üzerine Baykan’ın, “Alanımda rahat top oynayabilecek mekâna sahip değilim. Teşekkür ederim” demesi dikkat çekti.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- Pınar Gültekin davası kararına canlı yayında isyan etti!
- Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı
- Bir dönemin sonu: GittiGidiyor kapanıyor
- İstanbul'da ekmeğe rekor zam!
- İBB’den kent geneli için yağış uyarısı
- Memleket Partisi'nde büyük deprem
- Üst düzey isimler dosyadan düşürüldü!
- Cumhurbaşkanlığı için 'adayım' çıkışı
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'