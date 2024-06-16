AKP'li vekilden dikkat çeken 'kayyum' iddiası: '30 DEM Partili Belediye Başkanı hakkında...'

AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek, “30 civarında kriminal ceza alma ihtimali olan kişiler DEM Parti tarafından aday gösterilmiştir” dedi. İpek, 2023 seçimlerinde aday gösterilen ve daha sonra kesinleşen cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ı da hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:45
AKP'li vekilden dikkat çeken 'kayyum' iddiası: '30 DEM Partili Belediye Başkanı hakkında...'
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Van’da kayyum girişiminde bulunan iktidar yoğun tepki aldıktan sonra, bu kararından dönmüştü.

Hakkari’deki ‘kayyum’ kararında başarılı olan iktidar, DEM Partili Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran'da kayyum atamış, Belediye Eş başkanı Mehmet Sıddık Akış ise, 10 yıldır devam eden bir davasından dolayı 19 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutuklanmıştı. Yerine ise Hakkari Valisi, başkanvekili tayin edilmişti.

Kayyum kararına yönelik tepkiler devam ederken, AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

İpek, "DEM Parti tarafından yaklaşık 30 kriminal ceza alma ihtimali olan kişi aday gösterilmiştir" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Haluk İpek Meclis'teki konuşmasında, DEM Parti'nin hakkında soruşturma ve dava bulunan kişileri bilerek aday gösterdiğini ve bu durumun kaos yaratmayı amaçladığını iddia etti.

İpek, 2023 seçimlerinde aday gösterilen ve daha sonra kesinleşen cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Can Atalay için de, "Can Atalay’ın aday yapılması, alacağı cezanın bilinmesinden dolayıydı" şeklinde konuştu.

Van Belediye Başkanı'nın mazbatasının verilmek istenmemesi durumunun da benzer olduğunu öne sürdü.

"SEN MAHKEME MİSİN?"

İpek'in bu açıklamalarına birçok DEM Partili milletvekili "Sen mahkeme misin?" diye tepki gösterdi.

Ancak İpek, "DEM Parti tarafından yaklaşık 30 kriminal ceza alma ihtimali olan kişi aday gösterilmiştir" ifadesini yineledi.

Edinilen bilgilere göre, İpek'in verdiği rakam 40’a yaklaşıyor. Ayrıca AKP'li yöneticiler, sadece DEM Partili belediye başkanları değil, 30’a yakın CHP'li belediye başkanı hakkında da çeşitli davalar olduğunu ve bunların da takip edildiğini belirtti.


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