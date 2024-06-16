AKP iktidarı, geçen ocak ayından bu yana 647 maden projesine onay verdi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde geçen şubatta meydana gelen ve dokuz emekçinin yaşamını yitirdiği siyanürlü toprak kayması, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İçtaş Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimleri, İstanbul’un su ve oksjien kaynağı Kuzey Ormanlarında yapılan tahribatlar gibi doğa katliamları gündemdeki yerini korurken yeni projeler de sırada bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayından bu yana 822 farklı maden projesi için bakanlığa başvuru yapıldı. Bakanlık 602 projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir”, 45 proje içinse “ÇED olumlu” kararı verdi. Böylece sadece altı ay içerisinde büyüklü küçüklü 647 projeye bakanlık tarafından yeşil ışık yakıldı. Yüzde 53’ü iktidara yakın Özaltın İnşaat’a, gerisi İngiliz asıllı şirketlere ait olan Zenit Madencilik yeni kıyımına onay aldı. Yıllardır Kaz Dağlarında çalışma yürüten şirket altın madenini 380 hektara çıkaracak. Bunun yanında tarım arazisi ve ormanlık alanda dinamit patlayacak.

Yıllardır Kaz Dağlarında çalışma yürüten Zenit Madencilik altın madenini 380 hektara yani 535 futbol sahası büyüklüğüne çıkaracak.



KOZA DURMUYOR

Onay verilen projelerin yanı sıra, mahkeme tarafından iptal edilen ancak 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte tekrardan bakanlık aşamasına dönen projeler de mevcut. İş insanı Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın sadece bu yıl yedi farklı onay aldı. Erzurum, Kırklareli, Gümüşhane, Bilecik ve İzmir gibi bölgelerde altın madeni işleten şirketin Ardahan’a da iptal edilen projesiyle birlikte döneceği iddia ediliyor.

SU SORUNU YAŞANIYOR

Termik santrallar yüzünden suyu ve doğası tükenen Muğla’nın en büyük sorunlarından biri madencilik. TEMA Vakfı’nın verilerine göre ormanlarının yüzde 65’i maden ruhsatlı olan il genelinde çalışmalar sürüyor. Bir yandan da turizmcilik faaliyetleriyle birlikte doğası yok edilen ilde Ocak 2020’den bu yana 278 proje için süreç başlatıldı. Yaşam savunucularının mücadelesi sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 223 projeye onay verdi.

