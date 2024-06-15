'Devamlı suyu bulandıranlar' demişti: Bahçeli’nin tepkisi AKP'de 10 isme mi?

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak ortağı AKP'ye dönük çok çarpıcı mesajlar da içeren yazılı açıklaması, Cumhur İttifakı'nın akıbetiyle ilgili bir kez daha soru işaretlerine yol açmıştı.

Bahçeli'nin sözkonusu açıklamasında geçen, AKP içinde MHP'yle ittifaktan rahatsız olanların ve ‘suyu bulandıranların’ olduğuna yönelik sözleri iktidar partisinde de gündeme oturdu.

"BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA"

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kamuoyu önünde olmasa da parti içinde Kavala’nın serbest bırakılması için bazı hukuki adımların atılabileceği, ancak MHP’nin buna geçit vermeyeceği yönündeki tartışmaların artması Bahçeli cephesinde ‘Bardağı taşıran damla’ olarak değerlendiriliyor.

Bahçeli’nin son açıklamasındaki ‘Suyu bulandıran AK Partililerden’ kastettiği kesimin de, MHP ile yol yüründüğü sürece ‘yeniden reform gündemine dönülmesinin’ mümkün olmadığını dile getirenler olduğu belirtiliyor.

SOĞUK BAKAN 10 İSİM!

Habere göre AKP yöneticileri, parti içinde MHP ile iş birliğine soğuk bakanların sayısının 10 kişiyi geçmediğini öne sürüyor. Bu isimlerin kimler olduğunun Bahçeli tarafından da bilindiğini düşündüklerini kaydeden AKP kaynakları “Hem bizim içimizde MHP’ye itiraz edenlerin, hem de dışarda bu ittifaka karşı olanların bilmedikleri bir şey var ki, o da Cumhur İttifakı’nın salt bir seçim iş birliği olmadığıdır. Bu ittifak, gündelik siyasi tartışmalara kurban edilmeyecek kadar derin bir ittifaktır. Pazarlıklar üzerine kurulan bir ittifak değildir” görüşünü dile getiriyor.