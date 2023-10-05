AKP'li Leyla Şahin Usta: Masaya çatalla ve bıçakla vuran öğrencilerin gözaltına alınmasını tasvip etmiyoruz

Yayınlanma: 05.10.2023 - 22:52

Güncelleme: 05.10.2023 - 22:52

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi milletvekilleri, grupları için Genel Kurul Salonunda yer tahsisi yapılmadığı gerekçesiyle bugün de komisyon sıralarına oturdu. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, komisyon sırasından yaptığı konuşmada, "Bize emanet edilen bir sorumluluk var. Bu sorumluluğun gereği olarak da biz hakkımızı korumak zorundayız" dedi.

'TÜM SIĞINMACILAR VATANLARINA GÖNDERİLMELİ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, konfeksiyon başta olmak üzere bazı meslek kollarının tamamen sığınmacıların tekeline geçtiğini öne sürdü.

Türk vatandaşlarının bazı iş kollarının dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını savunan Dervişoğlu, "Bu demografik krizi Türkiye'nin başına bela eden, kitlesel göçü engellemekle mükellefken onu teşvik eden iktidar sahipleridir. Tüm sığınmacı ve kaçakların artık vatanlarına gönderilme vakti gelmiştir." diye konuştu.

IRAK VE SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "1 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Suriye'den geldiği, bundan sonra Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı ve enerji tesislerinin meşru hedef olduğu" yönündeki açıklamasının son derece haklı olduğunu ifade etti.

Uluslararası hukukun sınırların dışından terör saldırısı gerçekleşmesi halinde terör odaklarına yönelik her türlü operasyonu, takibi meşru ve hukuka uygun kabul ettiğini dile getiren Bülbül, "Bu çerçevede, atılacak her türlü adımı meşru, haklı ve lüzumlu gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz." dedi.

'ÖĞRETMENLERİ TEK TİP YAPAMAZSINIZ'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in zorunluluk olmadığını açıklamasına rağmen, önlük uygulaması için öğretmenlerin beden ölçülerinin alınmaya devam edildiğini öne sürdü.

Önlüğün ya da herhangi bir üniformanın nitelikli eğitim için olmadığını söyleyen Beştaş, "Öğretmenler tek tip önlük uygulamasını kabul etmiyor. Öğretmenleri tek tip yapamazsınız ve kalıplara sığdırmaya çalışmayın." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında çalıştığını savundu.

Dokuz Eylül Üniversitesinde yemeklere zam yapıldığını, öğrencilerin de masaya çatal bıçak vurarak bunu protesto ettiğini anlatan Başarır, "Şimdi bunu protesto ettikleri için yaka paça gözaltına alındılar. Neden? Hem yemek vermeyeceksin hem burs vermeyeceksin hem de bunu konuşturtmayacaksın. Bu olacak bir şey mi?" diye konuştu.

Başarır, öğrencilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

AKP'Lİ USTA, PROTESTO GÖZALTILARINI DEĞERLENDİRDİ

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgenin ihtiyaçlarının, sorunlarının tespitiyle ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Usta, sorunların çözümü için büyük çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınmasını yanlış bulduğunu belirten Usta, "Masaya çatalla ve bıçakla vuran öğrencilerin gözaltına alınmasının yanlış olduğunu özellikle ifade ediyorum. Öğrenci temsilcileri davet edilerek diyalogla çözüm için bir çaba sarf edilseydi eminim ki çok daha barışçıl yöntemle her iki tarafın rızasıyla, memnuniyetiyle sorun çözülebilirdi. Böyle bir durumu tasvip etmemiz elbette ki bizim için de mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.