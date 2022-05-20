Görevden alınan Cahit Özkan hakkında dikkat çeken 'Ömer Çelik' ayrıntısı

Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili yaptığı açıklamalarla krize neden olan ve görevden alınan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında DP Milletvekili Cemal Enginyurt dikkat çeken bir iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 14:38
Görevden alınan Cahit Özkan hakkında dikkat çeken 'Ömer Çelik' ayrıntısı
Abone Ol google-news

Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili açıklamaları parti yönetiminde tepkiye neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. 

BAE sözlerinin tepki çekmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmıyor" şeklinde yanıt vermişti. 

Çelik'in bu çıkışından sonra Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile fotoğrafını paylaşarak “Sıkı dostlar arasına kimse giremez” notunu düşmüştü.

DİKKAT ÇEKEN 'ÇELİK' AYRINTISI

Özkan'ın görevden alınmasının ardından DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Enginyurt, “Cahitciğim! "Cahit Özkan'ın fikirleri partimizi bağlamaz" diyen, aranıza girenler değil fotodaki Ömer Çelik'dir. Suçlu arama alışkanlığı, eski cemaatinden miras mı kaldı?” diye yazdı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler