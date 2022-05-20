Görevden alınan Cahit Özkan hakkında dikkat çeken 'Ömer Çelik' ayrıntısı

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:38

Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili açıklamaları parti yönetiminde tepkiye neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.

BAE sözlerinin tepki çekmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmıyor" şeklinde yanıt vermişti.

Sıkı dostlar arasına kimse giremez… pic.twitter.com/6ysu141VyA — Cahit ÖZKAN (@avcahitozkan) May 18, 2022

Çelik'in bu çıkışından sonra Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile fotoğrafını paylaşarak “Sıkı dostlar arasına kimse giremez” notunu düşmüştü.

DİKKAT ÇEKEN 'ÇELİK' AYRINTISI

Özkan'ın görevden alınmasının ardından DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Enginyurt, “Cahitciğim! "Cahit Özkan'ın fikirleri partimizi bağlamaz" diyen, aranıza girenler değil fotodaki Ömer Çelik'dir. Suçlu arama alışkanlığı, eski cemaatinden miras mı kaldı?” diye yazdı.