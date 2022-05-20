Görevden alınan Cahit Özkan hakkında dikkat çeken 'Ömer Çelik' ayrıntısı
Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili yaptığı açıklamalarla krize neden olan ve görevden alınan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında DP Milletvekili Cemal Enginyurt dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili açıklamaları parti yönetiminde tepkiye neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.
BAE sözlerinin tepki çekmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmıyor" şeklinde yanıt vermişti.
Sıkı dostlar arasına kimse giremez… pic.twitter.com/6ysu141VyA— Cahit ÖZKAN (@avcahitozkan) May 18, 2022
Çelik'in bu çıkışından sonra Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile fotoğrafını paylaşarak “Sıkı dostlar arasına kimse giremez” notunu düşmüştü.
DİKKAT ÇEKEN 'ÇELİK' AYRINTISI
Özkan'ın görevden alınmasının ardından DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Enginyurt, “Cahitciğim! "Cahit Özkan'ın fikirleri partimizi bağlamaz" diyen, aranıza girenler değil fotodaki Ömer Çelik'dir. Suçlu arama alışkanlığı, eski cemaatinden miras mı kaldı?” diye yazdı.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Ömer Çelik'le fotoğraf paylaşmış; Sıkı dostlar arasına kimse giremez "demiş.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 18, 2022
Cahitciğim!"Cahit Özkan'ın fikirleri partimizi bağlamaz"diyen,aranıza girenler değil fotodaki Ömer Çelik'dir.
Suçlu arama alışkanlığı,eski cemaatinden miras mı kaldı?
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