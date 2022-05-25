Cahit Özkan görevden alınmıştı: AKP'nin yeni grup başkanvekili Yılmaz Tunç oldu

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:26

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili açıklamasıyla krize neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alınmış; Özkan’ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç atanmıştı.

Son olarak, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AKP'nin yeni grup başkanvekilliğine resmen seçildi.

NE OLMUŞTU?

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Özkan, kendisine yönetilen "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“15 Temmuz’un mademki finansörü, mademki Türkiye’ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz?

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?’ dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

AKPLİ ÇELİK'TEN TEPKİ: 'PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTA'

Özkan'ın söz konusu açıklamasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasını yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik sözleri parti içinde tartışmalara neden olan olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın görevden alındığı iddiaları gündeme gelmişti.

Daha sonra ise Özkan resmen görevden alınmış, Özkan’ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç atanmıştı.

Tunç, son olarak Özkan’dan boşalan grup başkanvekilliğine seçildi.