AKP'nin kamp öncesi dikkat çeken uyarıları: 'Açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyecek'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 09:24

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan, bugünkü "Kamp uyarıları" başlıklı yazısında AKP'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın Kızılcahamam’da başladığını yazdı.

Bugün başlayacak kamp ile ilgili AKP'li milletvekillerinin, bakanların, bakan yardımcılarının ve partinin MKYK üyelerinin katıldığını ifade eden Babacan, genel merkez yönetiminin uyarılarını aktardı.

Babacan, "İsraf anlamına gelebilecek görüntülerden kaçınılması istenirken, özellikle açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyeceği, genel merkezin buna yönelik önlemler aldığı öğrenildi" dedi.