AKP'nin kamp öncesi dikkat çeken uyarıları: 'Açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyecek'
Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP'nin Kızılcahamam kampı öncesi genel merkez yönetiminin AKP'li siyasetçilere kamp boyunca kılık kıyafet, yeme-içme görüntüleri konusunda dikkatli olmaları için uyardığını yazdı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan, bugünkü "Kamp uyarıları" başlıklı yazısında AKP'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın Kızılcahamam’da başladığını yazdı.
Bugün başlayacak kamp ile ilgili AKP'li milletvekillerinin, bakanların, bakan yardımcılarının ve partinin MKYK üyelerinin katıldığını ifade eden Babacan, genel merkez yönetiminin uyarılarını aktardı.
Babacan, "İsraf anlamına gelebilecek görüntülerden kaçınılması istenirken, özellikle açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyeceği, genel merkezin buna yönelik önlemler aldığı öğrenildi" dedi.
Video Haberler
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- 3 isme de kaybediyor
- Ozan Tufan iddiaları vardı! Avcı açıkladı...
- '400 milyar dolar Katar'da'
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- 'Bu akşam görevden alınabilir'