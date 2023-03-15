Kuraklık alarmı: Baraj gölünde balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Büyükçekmece Baraj Gölü’nde daha önce sularla dolu olan alanlarda koyunların otladığı görüldü. Öte yandan göl renk değiştirdi.
İstanbul’da kış mevsiminde yeteri kadar kar ve yağmur yağışının olmayışı barajları etkilerken, barajlardaki su seviyesinin azlığı tedirginliğe neden oldu.
TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Büyükçekmece Gölü'nde geçen yıl 31 Mart’ta yüzde 94.45 olan baraj kapasitesi, bu yıl yüzde 30’a kadar düştü. Suların çekilmesiyle birlikte gölün dibindeki deniz kabukları, göl içinde bulunan yapıların kalıntıları da ortaya çıktı.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte gölün renk değiştirdiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Öte yandan geçen yıl sulara kadar dolu olan yerlerde ise şimdi koyunların otladığı görüldü.
"BURANIN DA KURUYACAĞINDAN KORKUYORUM"
Su seviyesinin daha önce yüksek olduğunu belirten İzzet Demir, "Su taşın yarısındaydı. Ben buranın kuruyacağından da korkuyorum. Nasıl bir çözüm bulunur bilmiyorum, ama bulsalar iyi olur" dedi.
Alper Altındağ ise, "Düşüş var. Barajın geçtiği bir köprü var, o köprünün bile suyun altında kaldığı dönemleri hatırlıyorum ben. Bırakın orasını burası bile baya indi" diye konuştu.
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