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Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisine gözaltı

Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:41
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.


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