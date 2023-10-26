Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyetin 100. yılına özel mesaj yayımladı: Kemalizm zamanı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 03:00

Mesajda “Milli Mücadele, Büyük Zafer, Lozan, cumhuriyet, Aydınlanma Devrimleri ve sonrası hep kurgulanan bu yol haritasının planlanmış aşamalarıdır. Böyle bir iradenin ürünüdür, emperyalizmi ilk defa yenmek... Bu bilinçle yürütülen bir mücadelenin eseridir, Türkiye Cumhuriyeti” dendi.

‘KARŞI DEVRİMİN PANZEHİRİ’

“Karşı devrim, Atatürk’ün erken kaybı sonrası ABD emperyalizminin ve sağ iktidarların desteğiyle Cumhuriyetimizin altını oyma eylemlerini sürdürmüş, hayli yol da almıştır” ifadesinin kullanıldığı mesaja şöyle devam edildi: “Yıllardır unutturulmaya çalışılan Kemalizmi, anımsama, gerçek anlamıyla anlama ve uygulama zamanıdır. Çünkü karşı devrim bir zehirdir, panzehiri de Kemalizmdir.”

Kemalizmin temelinde laiklik olduğunu ve demokrasinin de ancak laiklikle sağlanacağı belirtilen mesajda, 100. yıl kutlamalarının 10. yıl kutlamalarından sönük kalması için, “Kemalizmi ırkçılıkla, faşistlikle yaftalayıp yok sayma cehaleti, emperyalizmin mucizevi kalkınma modeli haplarını yutma dalaletidir” dendi.

Mesajda, şunlar kaydedildi: “Yeniden tarikat ve cemaatlerden arınmış bir devlet, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı şarttır. Siyaset ve tarikat etkisinden arınmış bir ordu, görevlileri siyasi partilerle anılmayan bir iç güvenlik teşkilatı şarttır. Yeniden demokratik hukuk devleti, laik Cumhuriyet şarttır.”