AKP'li yöneticilerden iktidara 'popülarizm' uyarısı: 'Dikkat etmek zorundayız'
Bazı AKP'li yöneticilerin iktidarı 'popülizm' konusunda uyardığı, "İktidarlar popülizme girdiği an yanlışlar geliyor, ekonomi daha da tökezleme noktasına gidiyor demektir" dediği öğrenildi.
Türkiye'de dört kişiden üçü "En büyük sorun ne?" sorusuna "Ekonomi" yanıtını veriyor. Her ne kadar güven sorunu yaşasa da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dahi son 20 yılın en yüksek enflasyonunu gösteriyor.
Artan enflasyon nedeniyle gözler alım gücünün artırılması için hükümetin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Asgari ücrete temmuz ayında zam, emeklilerin ikramiyelerinde artış beklentisi var. 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili düzenlemeler de çok sayıda çalışanın önemli gündem maddeleri arasında.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP'li bazı yöneticiler ise bu taleplere mesafeli. Ekonomik zorlukları küresel kriz, pandemi, savaş gibi dışarıdan gelişmelerin sonuçları ile ilişkilendiren bazı partililer enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde bu düzenlemelerin dengeleri daha da bozabileceği görüşünde.
"DAHA FAZLA DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ"
Bir parti yöneticisi, “Doğru, dünyaya göre daha çok kırılganlık taşıyoruz. Ama toparlamak için alacağımız ekonomik kararlarda çok daha fazla dikkat etmek zorundayız. Biz ne zaman popülizm yapmaya başladık, yanlış şeyler yapmaya başladık. İktidarlar popülizme girdiği an yanlışlar geliyor, ekonomi daha da tökezleme noktasına gidiyor demektir” ifadelerini kullandı.
Kulislerde ise “Dış politikada süper bir ivme kazandık" değerlendirmesi yapılıyor.
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