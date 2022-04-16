AKP’li başkandan 'reklam' kokan ihale
AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, üzerinde kendi adının yazılı olacağı 240 bin saat alımı için ihale düzenledi. Belediye, 40 bini duvar, 200 bini buzdolabı saati olmak üzere 240 bin saati yurttaşlara dağıtacak. Sahipleri AKP’ye yakınlığı bilinen Tempo Elektronik firması, Ümraniye Belediyesi ile 7 milyon TL karşılığında sözleşme imzaladı.
AKP’li Ümraniye Belediyesi, geçim sıkıntısıyla boğuşan yurttaşlara, 240 bin adet saat dağıtma işine girişti.
“Muhtelif Ebatlarda Saat Alımı İşi” adı altında mart ayında açılan ihalenin sözleşmesi imzalandı. 40 bin adet duvar saati, 200 bin adet buzdolabı saati alımını kapsayan ihaleyi, Tempo Elektronik Promosyon Saat ve İnşaat San. Tici. Ltd. Şirketi, 7 milyon 40 bin TL’ye üstlendi. Firmanın ortakları arasında Alparslan Esen ve İbrahim Esen yer alıyor.
AKP’li siyasi isimlerle çektirdikleri resimleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Esen kardeşler, geçtiğimiz mart ayında, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi makamında ziyaret etti. Esen kardeşler söz konusu ziyaretle ilgili fotoğrafı da sosyal medya hesaplarında paylaştı.
BELEDİYE GEÇEN YIL DA AYNI FİRMADAN SAAT ALDI
AKP’li Ümraniye Belediyesi geçen yıl 8 ve 27 Aralık tarihlerinde de iki ayrı ihale ile saat alımı yapmıştı. 350 bin ve 370 bin TL’lik ihaleleri de Tempo Elektronik firması almıştı. AKP’li Başakşehir Belediyesi de, Aralık 2019’da aynı firmadan 283 bin 800 TL buzdolabı saati alımı yapmıştı.
İHALENİN AMACI
Ümraniye Belediyesi, ihalenin amacını teknik şartnamede şöyle açıkladı:
- Esnaf, STK, muhtarlık, dernekler vb. ziyaret esnasında,
- Mobil araçlara gelen vatandaşlarımıza,
- Vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederken,
- Özel gün ve haftalardaki organizasyonlarda,
- Hizmet binamızdaki iletişim merkezimize gelen vatandaşlara,
- Bu ihtiyaç duyulan alanların dışında idarenin uygun bulacağı diğer sosyal projelerde dağıtılmak üzere malzeme alımı amaçlanmaktadır.
SAATLERİN İÇİNE 'İSMET YILDIRIM' YAZILACAK
Duvar saatinin yaklaşık bir kilogram ağırlığında, 40 santimetre çapında ve 4,5 santimetre kalınlığında olması istenen teknik şartnamede ayrıca şöyle deniyor:
- Duvar saatinin iç kısmında yukarıda kurumsal logolu Ümraniye Belediyesi, altta İsmet Yıldırım Ümraniye Belediye Başkanı yazısı olmalıdır.
Yaklaşık 120 gram olması istenen buzdolabı saatlerinin çapı ise yaklaşık 10 santimetre olacak. Arkasında 3 adet mıknatıs bulunması istenen buzdolabı saatlerinin içinde de belediyenin adı ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın adının yazılması istendi.
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