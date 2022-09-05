AKP'li Zeytinburnu Belediyesi'nden eski İBDA-C’li Taktak'ın şirketine dev ihale

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:45

Mülkiye müfettişlerinin 2002’de hazırladığı raporda radikal İslamcı örgüt İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) üyesi olarak geçen, eski İBB BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sedat Taktak, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden 41 milyon 200 bin TL’lik bir ihale aldı. Aynı şirket bugüne dek kamu kurumları ile yerel yönetimlerden tam 728 milyon 675 bin TL’lik 24 ihale kaptı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre; AKP’li Ömer Arısoy’un yönetimindeki Zeytinburnu Belediyesi “elektronik spor” ya da kısaltılmış haliyle “e-spor” merkezi inşa etmek için ‘açık’ usulle ihaleye çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 19 Temmuz tarihli ihale, ‘Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi’ isimli şirkete gitti. AKP'li belediye ile Çevre Mühendislik arasında 17 Ağustos tarihinde 41 milyon 200 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Çevre Mühendislik İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Sedat Taktak ‘tanıdık’ bir isim. Taktak, mülkiye müfettişlerinin 2002’de hazırladığı raporda İBDA-C üyesi olarak geçiyor.

İBB iştiraki BİMTAŞ’ın 2002 yılı yönetim kurulu kararlarına göre, Taktak, 10 Aralık 2001’de şirkette genel müdür yardımcısı oldu fakat BİMTAŞ’ın 2002 yılı ağustos ayı yönetim kurulu kararına göre ise görevden alındı. 22 Ekim 2002 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan Taktak’a ilişkin yayımlanan haberde şöyle deniyor: “İBB’de soruşturma yapan müfettişler, bir belediye şirketi olan BİMTAŞ genel müdür yardımcılığı yapan Mehmet Sedat Taktak’ın yasadışı İBDA-C üyeliğinden mahkûm olduğunu ortaya çıkardı. Taktak’ın Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nce İBDA-C üyesi olmak suçundan ve Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi’nce gıyabi tevkifle aranırken, 22 Haziran 2000’de yakalanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklandığı ve mahkûmiyet cezasının uygulandığı ortaya çıktı. Taktak’ın, tahliyenin ardından 15 Aralık 2000’den bu yana BİMTAŞ’ta görev yaptığı anlaşıldı.”

ŞİRKETTE KİMLER VAR?

Çevre Mühendislik İnşaat, 1998’de Mustafa Nevzat Kor tarafından kurulurken Taktak, firmaya 2006’da ‘ortak’ olarak girdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde İSTAÇ Genel Müdürü olan Burhan Suat Tüylüoğlu’nun da ‘Çevre Mühendislik İnşaat’ isimli şirketteki hisselerini Taktak aldı. Şirketin çoğunluk hisseleri Taktak’ın elinde.

MİLYONLARCA LİRALIK İŞ ALMIŞLAR

Çevre Mühendislik İnşaat’ın aldığı ilk ihale bu değil. Şirket son 11 yılda kamu kurumları ile yerel yönetimlerden en az 728 milyon 675 bin TL’lik 24 ihale kaptı. O ihaleler ve tutarları şöyle:

•İBB’den 493 milyon 255 bin TL’lik 18 ihale.

•İstanbul Enerji A.Ş.’den 31 milyon 725 bin TL tutarında iki ihale.

•AKP’li Balıkesir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Konut Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü‘nden 74 milyon 900 bin TL’lik ihale.

•AKP’li Kâğıthane Belediyesi’nden 34 milyon 200 bin TL tutarında ihale.

•Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden 53 milyon 895 bin TL’lik ihale.

•AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden 40 milyon 700 bin TL’lik ihale.