AKP'li Ziraat Odası Başkanı: Önlem alınmazsa gıda krizi büyüyecek

24 Mayıs 2022 Salı, 15:02

Aydın’da AKP Karacasu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, tarım sektöründe üretim maliyetlerinde yaşanan artışların gıda krizini büyütebileceği uyarısında bulundu.

Geyre, Palamutçuk, Ataeymir Sulama kooperatifi başkanları ile birlikte açıklama yapan AKP'li Sevinç, “Sulama maliyetlerinin düşürülmemesi ile sulama yapılmaması sonucunda beklenilen verim olmayacaktır. Verimin olmaması ile ülkemizdeki gıda sıkıntısı artacaktır” dedi.

İsa Sevinç, şunları söyledi:

“Karacasu Sulama Kooperatifleri ve Ziraat Odası olarak tarım sektöründe üreticilerimizin ürünleri üretmesi konusunda destek olan sivil toplum kuruluşlarıyız. 2022 yılında yapılan elektrik, akaryakıt, gübre vb. üretim maliyetlerini etkileyen giderlerin artışları sebebiyle üreticilerimiz bekledikleri verimi elde edemeyecekleri endişesine düşmüştür. 2022 yılı sezonunda üreticilerimizin ürünleri bu artışlarla birlikte bir şekilde ürünlerini tarlaya ekmiş bulunmaktadır. Ancak üretim aşamasının en büyük kısmını ve ürünlerin veriminin en iyi şekilde olmasını sağlayan kısmı sulamadır. Sulama maliyetleri elektrik fiyatlarının yaklaşık yüzde 300 şekilde bir artış söz konusu olması ile sulama sezonunun başlamasıyla üreticilerimiz sulama yapamamakta ve yapmak isteyenler de elektrik maliyetlerinin sulama sularına yansıyacağından dolayı sulama konusunda çekimser kalmaktadır."

“ÖNLEM ALINMAZSA KRİZ BÜYÜYECEK”

Ürünlerden en iyi verimi alınmasını sağlayan sulama maliyetlerinin düşürülmemesi ile birlikte sulama yapılamaması sonucunda istenilen ve beklenilen verim olmayacağını belirten Sevinç, "Verimin olmaması ile ülkemizdeki gıda sıkıntısı artacaktır. Karacasu Sulama Kooperatifleri ve Ziraat Odası olarak ülkemizde örneğini gördüğümüz güzel bir çalışma vardır. Antalya Büyükşehir Belediyesi sulama suyu için bir finans desteği vardır. Enerji giderlerinin yüzde 80’lere varan bir bölümü Muhittin Böcek başkanlığındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır" diye konuştu.

"TEHDİT YA DA BAŞKALDIRI DEĞİL"

Enerji fiyatlarının geçmişe göre 3 kat artmasının da sulama yapmayı engellediğine dikkat çeken Sevinç, "Sulama yapmaktan çekiniyoruz. Devletimiz de kesinlikle tarımsal sulama fiyatlarına müdahale etmelidir. Yoksa dünyada baş gösteren üretimdeki kriz Türkiye’ye de sirayet eder düşüncesindeyiz. Bu kesinlikle bir tehdit ya da başkaldırı değildir. İçinde bulunduğumuz gerçekleri siz basın mensupları aracılığı ile yetkili kurumlara duyurup onların yardımlarını talep etmekteyiz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Her zaman değindiğim bir konu var. Yetkililerimiz belki bütçe şartları uygun değil gerçekleştiremediler. ÇKS’deki mazot destekleri 2-3 kat daha arttırılmalıdır. Akaryakıt istasyonlarında üretici ile diğer kullanıcıların mazotları ayrılmalıdır" ifadelerini kullandı.