AKP’liler katılmadı, Meclis çalışmadı!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:34

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:38

Meclis Genel Kurulu’nun dün görüşmelere saat 14.00’te başlaması bekleniyordu. Ancak AKP’li katip üyelerinin Genel Kurul’da bulunmaması nedeniyle TBMM Başkanlık Divanı kurulamadı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de birleşimi açmasının ardından “Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” ifadelerini kullandı. Birleşim aç-kapa yapıldığı için Meclis Genel Kurulu çalışmadı. AKP’lilerin katılmaması nedeniyle Meclis’in çalışmamasına tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Millet iradesinin tecelli etmesi ve Gazi Meclis’in çalışması için, İYİ Parti TBMM Grubu olarak görevimizin başındayız. Meclisimizi kimlerin çalıştırmak istemediği de belli oldu” açıklamasında bulundu.

‘AKP’NİN DE TALEBI ÜZERINE OLDU’

Kavuncu, “İYİ Parti Grubu olarak çalışmak üzere organize olduk. Araştırma önergemizi hazırladık. Hatay milletvekilimiz Adnan Şefik Çirkin’in 6 Şubat depremiyle ilgili vermiş olduğu araştırma önergesini de Meclis Başkanlık Divanı’na sunduk. Ama Meclis Başkanvekili konunun tartışılmasına bile mahal vermeden Meclis’i bugün kapattı. Belli ki AKP’nin de talebi üzerine oldu” ifadelerini kullandı.