AKP'li Mehmet Metiner'den Erdoğan'a 'Anayasa' çağrısı: 'AK Parti'yi gözden düşürür'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 18:59

Güncelleme: 21.09.2024 - 19:01

AKP'li Şamil Tayyar'ın ardından bir 'yeni anayasa' tepkisi daha geldi. Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Erdoğan'a seslendi.

"Bu önerim siyasi hareketimizin lideri ve Cumhurbaşkanımız olan Reis’imizedir…" diyen Metiner, "Şu an milletimizin öncelikli talepleri arasında yeni bir Anayasa talebi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Metiner, ekonomik sorun çözülmeden yeni anayasa tartışmalarının AKP'yi kitleler nezdinde gözden düşüreceğini ve telafisi imkansız yarılmalara yol açacağını aktardı.

"ANAYASA TALEBİ BULUNMAMAKTADIR"

Metiner'in çağrısı şu şekilde yer aldı:

"Diyeceğim ve önereceğim husus şu:

Şu an milletimizin öncelikli talepleri arasında yeni bir Anayasa talebi bulunmamaktadır.

Ayrıca şu anki siyasi iklim yeni bir anayasa tartışmasını kaldıramayacak kadar kırılgan ve tehlikeli görünüyor.

Ekonomik sorun çözülmeden ve AK Parti’mizin yeni dönemde kurucu ruha uygun öze dönüşü yapısal düzeyde tamamlanmadan ve kendi siyasi evimizin içi temizlenmeden yapılacak anayasa tartışmaları hem AK Parti’yi geniş kitleler nezdinde gözden düşürür hem de kendi partimiz içinde telafisi imkansız derin yarılmalara yol açar.

Sürece zarar vermemek adına yeni anayasa meselesini sözünü ettiğim sorun alanları ortadan kaldırılıncaya kadar gündem dışı bırakmayı hem partimizin geleceği hem ülkemizin sosyal barışı için acil önemde görüyorum."