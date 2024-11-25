CHP İl Başkanları Toplantısı... Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi: 'Tayyip Erdoğan'ın oyunu geri tepmiştir'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:04

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Temel motivasyonumuz ilk seçimi kazanmak. Birileri CHP'nin içinde karışıklık çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Parti içinde olmayan bir tartışmayı varmış gibi gösterenlere 81 il başkanımız olmadığını gösterdi.

"SANDIKTA ALAMAYANLAR DARBEYLE ALMAKTADIR"

Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer illerde de verdik. Demokrasi odaklı anlayışımız ortada. Bu mesele parti meselesi değil. Tayyip Erdoğan'ın oyunu geri tepmiştir, geri tepecektir. Bu siyasi işgal meselesidir. Esenyurt'u sandıkta alamayanlar darbeyle almaktadır.

Milletimiz demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun halkın iradesine kafa tutanların karşısında durmaya devam edeceğiz.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDEETLE MÜCADELE GÜNÜ

Bugün 25 Kasım kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele günü. Şiddete karşı dayanışmayı amaçlayan kadınların çalışmalarını destekliyoruz. En başta hepimizin övündüğü ve yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin imzasıyla çıkılan o süreci terk edeceğiz.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİNİ ORDUYA GERİ KAZANDIRACAĞIZ"

Teğmenlere sahip çıkacağız. Gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerini Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız. Söz."

"KAYYUM ATAMALARA, UYDURMA DAVALARA, DAVA İÇİNDE OYUNLARA BAŞVURDULAR"

Özel'den önce kürsüye çıkan İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"İktidar, kendi bildiği yoldan devam etmeyi seçmiştir. Hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle, baskı siyasetiyle milleti ayrıştırma yoludur. Sandıkta elde edemediği seçimi daha önce yaptığı gibi kayyumlarla gasp etmektir. Bu acizliğin net ifadesidir. Bu yıldırma politikasıdır, yolun sonuna geldiğinin işareti olan bu tavırların mücadele edemeyeceği bir husus vardır: Demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanana CHP'li insanların kararlılığıdır. Bizi engellemek adına CHP'ni alt etme adına, kayyum atamalara, uydurma davalara, dava içinde oyunlara başvurmuşlardır ve başvurmaya devam edecekler.

"CHP BİRİNCİ PARTİ"

CHP, birinci partidir. Bütün CHP'liler, iktidarın yolundadır. Milletin en büyük umudu olduğunu, sokakta göreceksiniz. İktidarın ekonomiyi çözebileceğine inanan bir vatandaş görmedim. 'Siz umudumuzsunuz aman hata yapmayın, aman kendi aranızda kavga etmeyin' diye bizi uyarıyorlar. Bu memleketin 86 milyonunun geleceği adına ciddiye almalıyız bunu. 22 yılda bu milletin sorununu çözemeyen akıl 200 yılda yine çözemez. Milletin bizden beklentisi bu iktidardan onları kurtarmamız.

Milletimiz bize tek bir soru soruyor: "İktidardan bize hayır yok, ama acaba size tam güvenebilir miyiz? Siz bizi bu sıkıntılı ortamdan çıkarabilir misiniz?"

Milletimiz bize ilk seçimde yetkiyi vermek istiyor, bu kadar net. Milletin bu talebini karşılamak, bize duyulan güveni artırmak boynumuzun borcudur. Bizi birinci parti olarak milletin umudu haline getiren niteliklerimize ve politikalarımıza odaklanacağız. O politikalarımızı nasıl artırabiliriz ona dönük çalışmalara yoğunlaşacağız. Partizan bir akılla hareket etmediğimizi, tüm vatandaşlarımızı eşit gördüğümüzü, her insanımıza hissettireceğiz. İşlerimizi, projelerimizi anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Muhalefette olduğunuz herhangi bir ilde, yapılan iyi bir işi, sizin işiniz gibi avaz avaz anlatmaktır.

"ATATÜRK'ÜN BİZLERE VERDİĞİ SORUMLULUK DEVAM EDİYOR"

Kendi içinde fikir tartışmaları yaşayan ama asla yol arkadaşlığı duygusunu yitirmeyen, dayanışma kültürü güçlü bir aile olduğumuzu hissettiren tavırları gösterdiğimiz takdirde bu millet bize oy vermeye hazırdır. 86 milyona aile gibi bakan kararlılığımızı ortaya koyacağız. Bunları yapmazsak milletimizin umutlarını boşa çıkarırız. Ülke öyle ağır şartlar altında ki, önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonra kaybedecekse bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır: Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir. Halbuki tam aksine CHP'nin her ferdi çalışkan, erdemli, güven verici bir birey olmasıyla öne çıkar ve çıkmalıdır. CHP'nin sorumluluğu devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında ülkemizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandığı gibi bugün de korunması için sorumluluğumuz devam ediyor. Seçme ve seçilme hakkının gasp edildiği bir ortamda, egemenliği millete ait olduğunu ilan eden Atatürk'ün bizlere verdiği bu sorumluluk, devam etmektedir. Biz biliyoruz ki, milletin iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur, tanımadık, tanımayacağız. İktidar, milletin seçtiği belediye başkanlarına karşı açılan siyasi davalarla, kayyım uygulamaları ile milli iradeyi hiçe saymakta ve açıkça millete meydan okumaktadır. Göz göre göre pervasızca, atadığı kayyımlar göğsünü gere gere poz vererek oradan insanlara meydan okumaktadır. Bu meydan bugün Esenyurt'ta okunur, başka gün vatanın başka sathında okunur. Kayyım uygulamalarına karşı direncinizi yükseltin.

Gelecek seçimlerde tecelli edecek millet iradesini dahi bugünden engellemeye çalışıyorlar. Siyasi yasaklı hale getirmekten tutun, saçma sapan davalarda heyeti değiştirmekten, hakimi değiştirmekten, savcının rapor olmasına varıncaya kadar saçma davalarda zaman kazanmaya dönük davalarda görüyoruz ki milletin gelecek seçimlerde de bütüncül iradesini gasp etmektir. Çok çalışmalıyız, milletin huzuruna nitelikli bir şekilde çıkmalıyız. Milletin sandıktaki galibiyetini, bu ülkeye bir kez daha ispat etmeliyiz."