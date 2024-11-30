Erdal Beşikçioğlu'ndan 'kayyum' çıkışı: 'Hiçbirinin arkasında değiliz'
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, kayyum atamalarına tepki gösterdi. Beşikçioğlu, "Kayyumların hiçbirisinin arkasında değiliz tabii ki. Demokratik bir yapının sonucu değil maalesef. Katılmak mümkün değil, sadece ona değil kreşlerle ilgili görüşlere de katılmak mümkün değil" dedi.
CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı.
Toplantı öncesi 'kayyum' atamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, şunları söyledi:
"Kayyumların hiçbirisinin arkasında değiliz tabii ki. Demokratik bir yapının sonucu değil maalesef. Bu bağlamda da burada neler yapılabileceği ve yarınları nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bir toplantı yapıyoruz. Katılmak mümkün değil, sadece ona değil kreşlerle ilgili görüşlere de katılmak mümkün değil. Daha sağlıklı bir geleceği inşa etme adına yapılan bu toplantıya katıldık. Umarım hepimiz için hayrolur."
'ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA' TEPKİSİ
Beşikçioğlu, Özgür Özel'e Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılmasını da "Bunu ben değil daha önceden birçok yazarımız söylemişti zaten; 'eğer siz düşüncenin üstesinden gelemiyorsanız düşünenin üstesinden gelirsiniz' ki en büyük arıza da burada çıkar zaten'" ifadelerini kullandı.
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