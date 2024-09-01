AKP'lilerin hedefi teğmenlere MHP sahip çıktı: 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 01.09.2024 - 09:59

FETÖ'nün Balyoz kumpası nedeniyle 1300 gün hapis yatan Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Önsel, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı' demişti. Söz konusu video çokça yorum ve beğeni almıştı.

Tören sırasında teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ancak bu görüntüler bazı AKP'lileri rahatsız etti.

CUMHUR'DA TEĞMEN AYRIŞMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AKP'lilerin hedefine aldığı teğmenlere destek paylaşımı yaptı. X hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Bu gençlerin ebedi Başkomutanları, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in paylaşımı şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Büyük Türk Milleti’nin asil neferlerini ve nice kahramanları bağrından çıkarmış, ebediyete kadar da çıkarmaya devam edecektir. Onların görevi askerliğin namusunu ve Türk sancağının şanını korumak, ezanı dindirmemek, vatan nöbetinde icap ettiğinde seve seve hayatlarını inandıkları bu mübarek yolda feda etmektir.

Bu gençlerin ebedi Başkomutanları, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da milletimizden aldığı yetki ile bu kahraman ordunun ve yeminlerini şereflice ilan eden teğmenlerimizin Başkomutanıdır.

Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır. Bu gençler, Türkiye’nin beka mücadelesinin savunucuları olduğu kadar küresel ülkülerimizin de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tam.

Ordumuzla milletimiz arasındaki sarsılmaz bağa halel gelmesine müsade edilmez. Bu sebeple hiç kimse farklı yollara ve algılara sebebiyet vermemelidir. Yeni mezun teğmenlerimizin yolu ve bahtı açık olsun. Cenabı Allah her birinin yar ve yardımcısı olsun."

MHP'li Özdemir: Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır https://t.co/EmAfhFDgh7 — MHP (@MHP_Bilgi) August 31, 2024

Özdemir'in kişisel X hesabından paylaşımı ayrıca MHP'nin resmi X hesabından da yeniden paylaşıldı.

AKP'LİLER TEĞMENLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Harp Okulu öğrencilerinin ettiği yemin nedeniyle teğmenler, hedef gösterildi.

AKP'li hesaplar FETÖ'cü ve darbeci imaları yapıp soruşturma açılmasını istedi.