Jandarma üsteğmen eşini öldürme şüphesiyle tutuklandı
Rize’de görev yapan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşini öldürdüğü şüphesiyle mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Rize’nin Kalkandere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanlarında yaşayan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi’yi vurduğu iddiası ile gözaltına alınmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekşi, çıkarıldığı mahkemece eşini öldürme şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aylin Ekşi’nin cenazesi ise yarın Artvin merkeze bağlı Erenler köyünde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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