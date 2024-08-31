Erdoğan'ın katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyetinde, teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 14:55

Güncelleme: 31.08.2024 - 14:59

FETÖ'nün Balyoz kumpası nedeniyle 1300 gün hapis yatan Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Tören sırasında teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"BAHTLARI AÇIK OLSUN"

Önsel, paylaştığı görüntülere şu notu ekledi:

"Teğmenlerin mezuniyet töreni. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı! Kim ne yaparsa yapsın, bu çocukların hepsini tarikat ve cemaat bağlantılı gören, gösterenlere güzel bir cevap vermişler! Hepsi Allah'a, vatan da onlara emanet! Bahtları açık olsun!"

Söz konusu mezuniyete AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ DA PAYLAŞTI

Aynı videoyu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da X hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

"Genç Teğmenler mezun oluyor… Mustafa Kemal’in askerleri… Türk subayı ne gladyatördür ne şövalye. Türk subayı Türkiye’nin istiklal ruhunun temsilcisidir."