AKPM Türkiye Raportörleri: Türk makamlarını, Avrupa Konseyi ile üst düzey diyaloglarını sürdürmeye davet ediyoruz

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 22:12

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 22:12

AKPM Türkiye İzleme Raportörleri, İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boriss Cilevics, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’yı bugün tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

İki raportör, ziyaret sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Türk yetkililere AİHM kararlarının uygulanması ve Avrupa Konseyi ile üst düzey diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulunan raportörlerin açıklaması şöyle:

"AİHM'in iki kararına rağmen 2017 yılından beri cezaevinde tutulan Sayın Kavala ile görüşme fırsatı bulmamız, Avrupa Konseyi ile Türk makamları arasındaki diyalogda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Bu diyalog, İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında açık bir yükümlülük olan Strazburg Mahkemesi kararlarının uygulanması ve Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ilerlemelidir. AKPM Türk Delegasyonu'na ve yetkililere, bu görüşmeyi sağladıkları için teşekkür ederiz.

Sayın Kavala'ya, serbest bırakılması için bir çözüm bulunmasına yönelik güçlü kararlılığımız ve desteğimiz ile kararların uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan Bakanlar Komitesi ile birlikte davasını yakından takip etmeye devam edeceğimiz konusundaki kararlılığımıza ilişkin güvence verdik. Sayın Kavala, ziyaretimizden memnun kaldı. Ona göre, davasına gösterilen ilgi, Türkiye'de insan haklarının güçlendirilmesi için çabalayan tüm Türkiye dostları için önemli bir husustur.

Yetkililer ve Kavala'nın avukatları, temyiz mahkemesinin Aralık 2022'de Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamasının ardından Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'da Kavala ile ilgili devam eden hukuki süreçler hakkında bize bilgi verdiler.

Türk makamlarını, parlamenter kanallar da dâhil olmak üzere, Avrupa Konseyi ile üst düzey diyaloglarını sürdürmeye ve Konsey'in kurucu üyesi olarak Türkiye'nin kurulmasına yardımcı olduğu ortak insan hakları koruma sistemimizin korunmasında üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."