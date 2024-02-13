AKP’nin adayı Hamza Dağ, karşı çıkılan projeyi tekrar gündeme aldı

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 2014 yılında Binali Yıldırım’ın vaatleri arasında yer alan ve kentteki STK ve meslek örgütlerinin karşı çıktığı İzmir Körfezi'ne köprü ve tüp geçit projelerini bir kez daha gündeme getirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:50
AKP’nin adayı Hamza Dağ, karşı çıkılan projeyi tekrar gündeme aldı
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AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, projelerinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Partisinin ismini ve logosunu kullanmadan sürdürdüğü yerel seçim çalışmalarında Dağ, İzmir’in en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek ‘yol’ vaadetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 16 milyar 131 milyon liralık ulaşım yatırımına merkezi bütçeden 3 bin lira ödenek ayrılmasına değinmeyen Dağ, CHP'li büyükşehir belediyesini hedef aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) işlettiği İZBAN raylı hattı için de konuşan Dağ “İzban’ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz” dedi. Ancak İZBAN nadiren 6 vagonla hizmet verirken çoğunlukla 9 vagonla hareket ediyor.

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Dağ 2014 yılında Binali Yıldırım’ın vaatleri arasında yer alan İzmir Körfezi’ne köprü yapma projesini de vaatleri arasına aldı.

Dağ ulaşımla ilgili “İzmir Körfez Geçişi İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan köprü ve tüp geçit projesidir. Bu proje 12,6 kilometre gidiş geliş bu şekilde 3 şeritli yol, 6,9 kilometre deniz geçişi olmak üzere 4 bin 170 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir” açıklamasında bulundu. Körfez köprüsü fikrine İzmirliler, çevre örgütleri ve meslek odaları karşı çıkıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, körfez projesine ulaşıma çözüm olmayacağı, körfeze ciddi çevresel zararlar vereceği, deprem riski ve çevre felaketine neden olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Proje için 4 Nisan 2017’de ÇED olumlu kararı verilmiş, TMMOB, EGEÇEP, Doğa Derneği ve 85 yurttaş yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için dava açmıştı. Açılan davalar sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesi 30 Ekim 2018'de ÇED'in iptali kararını vermişti.


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