AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok seçim tarihlerini karıştırdı: 31 Ekim akşamı ne yapacağız?

Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 12:00

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mansur Yavaş ile yarışan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmalarında başladı. Altınok, farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda defalarca seçim tarihini karıştırdı.

Altınok, vatandaşa farklı yerlerde "31 Ekim akşamı ne yapacağız?" diye sordu. Vatandaş tepkisiz kaldı.