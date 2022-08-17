AKP'nin 'cemevi' planı ortaya çıktı: Maaş bağlanıyor, 'hukuki statü' geliyor

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:23

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği cemevi ziyaretinin ardından gündeme gelen yeni düzenlemeler için köşesinde bir yazı kaleme aldı.

Selvi'nin yazısında, atılacağını öne sürdüğü 4 adım şöyle:

1- Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanması.

3- Ayrıca cemevlerinin hizmetlerini yürüten bir görevliye maaş bağlanması.

4- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi.

'HUKUKİ STATÜ' GELİYOR

Selvi ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın çalışmasıyla cemevlerine "hukuki bir statü" kazandırılması amaçlandığını aktardı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi ve Cemevi Daire Başkanlığı ya da Alevi-Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı gibi bir birim oluşturulup cemevlerinin oraya bağlanması planlanıyor.

Çalışmanın zamanlamasıyla ilgili de bilgi veren Selvi, düzenlemenin kasım-aralık aylarında Erdoğan tarafından açıklanarak yürürlüğe girmesi beklendiğini belirtti.