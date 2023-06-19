AKP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya kimdir? Zafer Sırakaya kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:53

Güncelleme: 19.06.2023 - 18:53

AKP'de genel başkanvekili ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya getirildi. Zafer Sırakaya'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



ZAFER SIRAKAYA KİMDİR?



Zafer Sırakaya, 1974'te Almanya'nın Herne şehrinde doğdu. İlkokulu Almanya'da bitirdikten sonra, Bursa'da İmam - Hatip Lisesi Ortaokulunu ve Yıldırım Beyazıt Lisesini tamamladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.Yüksek Lisansını Londra University of Wales'de İşletme Yönetimi bölümünde tamamladı.



Kurucu üyesi olduğu Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Genel Koordinatörlüğü, Genel Başkanlığı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. MÜSİAD Kuzey Ren - Vestfalya Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Tokatlılar Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Türk Alman Liberaller Birliği Başkan Yardımcılığı, Almanya Divanı Kurucu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. AKP Brüksel Temsilciliğinde başkanlık yaptı. Avrupa Parlamentosunda AKP'nin üyesi olduğu Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakının (AECR) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekilli seçildi. Aynı zamanda 21 Eylül 2018'den bu yana AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Zafer Sırakaya, evli ve üç çocuk babasıdır.