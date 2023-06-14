Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız kimdir?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 22:19

Güncelleme: 14.06.2023 - 22:19

Eskişehir Valiliği, haziran ayındaki 'Onur Haftası'nda' kamuya açık alanlarda yapılması planlanan yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festivallerin 30 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız gündem oldu. Erol Ayyıldız'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

Erol Ayyıldız, 1966 yılında Giresun’un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

EROL AYYILDIZ'IN KARİYERİ

1992 - 2020 yılları arasında sırası ile;

1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,

1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,

1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,

2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,

2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,

2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,

2011 - 2013 Zonguldak Valisi,

2013 - 2016 Aydın Valisi,

2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yaptı.

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanarak 18/06/2020 tarihinde Eskişehir'deki görevine başladı.

ONUR HAFTASI'NA YASAK GETİRİLDİ

Valilik açıklamasında, genel asayişin sağlanması için yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma gibi kamuya açık alanlarda etkinlerin 30 gün yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kanun maddesindeki hükümler gereğince, İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival ve benzeri etkinlikler, Eskişehir Valiliğinin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat: 00.00'a kadar (30) gün süreyle yasaklanmıştır."

Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1’i avukat 20 kişi, geçen yılki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.