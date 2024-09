AKP’nin ‘Erken seçim yok’ sözüne CHP’den ‘Erdoğan’ın adaylığı için son şans’ yanıtı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025 için iktidara yaptığı “Erken seçim” çağrısına AKP’den “Gündemimizde yok” yanıtı geldi. Erken bir seçimin toplumun gündemiyle olacağını vurgulayan CHP kurmayları, “Yerel seçimlerden sonra toplumda gün geçtikçe artan bir erken seçim beklentisi oldu. Son yaptığımız ölçümler halkın yarıdan fazlasının artık bir erken seçim beklentisinde olduğunu söylüyor. AKP’liler istediği kadar ‘Gündemimizde yok’ desin, vatandaş ‘Geçinemiyorum. Sorunuma çözüm bulunmuyor’ derse sandığı getirir” ifadelerini kullandı.

‘HALK 4 YIL BEKLEMEZ’

Özellikle ekonominin gidişatına dikkat çeken partililer, “Türkiye’nin sorunları 4 yıl daha bekleyemez. Her an seçime hazır olduğumuzu söylüyoruz ama şartlar en doğru tarih olarak Kasım 2025’i işaret ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da anayasaya göre seçimler zamanında yapılırsa tekrar aday olamayacağına dikkat çeken parti kurmayları, “Elbette planlarımızı Erdoğan’ın adaylığına göre yapmıyoruz. Ama ülkenin iyiliği için bir tarih olacaksa bu gelecek yıl olmalı diyoruz. Erdoğan aday olmak istiyorsa Meclis’in seçim kararı alması gerek. Zaten önceki dönemde de aday olmaması gerekiyordu ama aday yapıldı. Şimdi aday olmak istiyorsa son şansı Kasım 2025. Son anda çıkıp, sırf kendi keyfi için erken seçim isterse Meclis’te 360 milletvekilinin desteği gerekiyor. Biz buna ‘Tamam’ demeyiz. Ne yaparlar, kendilerine başka bir aday mı bulurlar, bu kendi sorunları olur. biz çağrı yaptığımız tarihte her şeyimizle hazır olacağız. Karşımıza çıkmak onlara kalmış” dedi.

‘ERDOĞAN KARARINI VER’

CHP lideri Özel, Kocaeli’de Emek Büroları Akademik Kurul toplantısında konuştu. Erken seçim tarihi için Kasım 2025’i yineleyen Özel, “Erdoğan’a çağrıda bulunduğumuz tarih çok önemlidir. Erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, sonrasında bizim kapımızı çalmayın. Erdoğan 2025 Kasım’a kadar kararını almalı. En güçlü adayları hâlâ Erdoğan ise buyursunlar” dedi.