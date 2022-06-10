AKP'nin ilk sırasındaydı! Şükrü Averi, İYİ Parti'ye geçti
Denizli Serinhisar Belediyesi Meclis Üyesi eski AKP'li Şükrü Averi, bir süredir bağımsız olarak devam ettirdiği görevinde artık İYİ Parti'li olarak görev yapacak. Averi'ye parti rozetini takan İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Averi için, "‘İYİ'lik için beraber mücadele edeceğiz” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den birinci sıra meclis üyesi adayı olan Şükrü Averi'nin bir süre önce partisinden ayrıldığı ve bağımsız olarak meclis üyeliği görevine devam ettiği kaydedildi.
Averi'nin parti rozetini takan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Averi için, "Kendisiyle geçmişten gelen hukukumuz vardı. Şimdi aynı saflarda ‘İYİ'lik için beraber mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
AK Partisinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Serinhisar Belediye Meclis üyesi Şükrü Averi kardeşimiz artık İYİ Parti üyesi ..— Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) June 6, 2022
Kendisiyle geçmişten gelen bir hukukumuz vardı,
şimdi aynı saflarda İYİlik için
hep beraber mücadele edeceğiz.@iyidenizli @iyiserinhisar #AzKaldı pic.twitter.com/C9ARwtdLWB
AKP CEPHESİNDEN YANIT
AKP Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş ise konuya ilişkin olarak, Averi'nin belediye başkan adayı olmak istediğini fakat Şeref Turhan'ın aday gösterildiğini aktardı.
Kobaş, “Seçimden sonra partimizin hiçbir toplantısına katılmadı. Kendisini AKP'ye ait hissetmediğini beyan etti. Yaklaşık bir yıl önce partiden istifa etti. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söyledi” dedi.
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