AKP'nin ilk sırasındaydı! Şükrü Averi, İYİ Parti'ye geçti

Denizli Serinhisar Belediyesi Meclis Üyesi eski AKP'li Şükrü Averi, bir süredir bağımsız olarak devam ettirdiği görevinde artık İYİ Parti'li olarak görev yapacak. Averi'ye parti rozetini takan İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Averi için, "‘İYİ'lik için beraber mücadele edeceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 13:19
AKP'nin ilk sırasındaydı! Şükrü Averi, İYİ Parti'ye geçti
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31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den birinci sıra meclis üyesi adayı olan Şükrü Averi'nin bir süre önce partisinden ayrıldığı ve bağımsız olarak meclis üyeliği görevine devam ettiği kaydedildi.

 Averi'nin parti rozetini takan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Averi için, "Kendisiyle geçmişten gelen hukukumuz vardı. Şimdi aynı saflarda ‘İYİ'lik için beraber mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP CEPHESİNDEN YANIT

AKP Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş ise konuya ilişkin olarak, Averi'nin belediye başkan adayı olmak istediğini fakat Şeref Turhan'ın aday gösterildiğini aktardı.

Kobaş, “Seçimden sonra partimizin hiçbir toplantısına katılmadı. Kendisini AKP'ye ait hissetmediğini beyan etti. Yaklaşık bir yıl önce partiden istifa etti. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söyledi” dedi.


Şükrü Averi AKP İyi Parti Denizli
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