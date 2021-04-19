AKPli vekilden Avrupa Süper Ligi açıklaması

19 Nisan 2021 Pazartesi, 14:02

Avrupa'nın devlerinin ayrı bir lig kurmasına tepki gösteren Alpay Özalan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Eski milli futbolcu AKPli vekil Alpay Özalan twitterdan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerin kurmak üzere oldukları söylenen sözde Avrupa Süper Ligi projesi Avrupa spor modeli ve futbol altyapısı için oldukça tehlikeli bir girişim.

Bu tip bir girişime, tüm spor dünyasının birlikte karşı durması gerektiğine inanıyorum.

Bu tür bir eylem UEFA, FIFA ve dünya futboluna karşı bir darbe girişimidir.

Ayrıca bu oluşumu hayata geçirebileceklerini sanmıyorum. Gelecekte yapılması planlanan bu oluşumun, sadece dünya futbol kamuoyunun nabzını ölçen bir girişim olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca açıklanan sözde Avrupa Süper Ligi projesi, 20 takımdan oluşacak.

15 kurucu kulüp devamlı ligde olacak. 5 kulüpte performanslarına göre bu lige girmeye hak kazanacakmış.

Bu şartlarda Türkiye’den bir takımın girmesi imkansız görünüyor. Avrupa sıralamasında Beşiktaş 30 uncu, Başakşehir 60’ıncı, Fenerbahçe 74’üncü, Galatasaray 96’ncı.

Bazı İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerin kurmak üzere oldukları söylenen sözde Avrupa Süper Ligi projesi Avrupa spor modeli ve futbol altyapısı için oldukça tehlikeli bir girişim.



Bu tip bir girişime, tüm spor dünyasının birlikte karşı durması gerektiğine inanıyorum. — Alpay Özalan ???? (@alpayozalan35) April 19, 2021



