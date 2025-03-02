AKP'nin 'İmralı' hedefi açığa çıktı: 'Cumhur İttifakı’nın bir sonraki seçimi kazanması'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:21

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla ortaya çıkan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yaptığı 'kendini feshetme' çağrısıyla devam eden süreç için AKP'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP'li kaynaklar, sürecin uyarıda bulunup “DEM içindeki marjinal sol kanat kendi hesaplarına uymadığı için itiraz edecektir. Bunlar rahatsızlık duyabilirler" diye konuştu.

"İTTİFAKIN SEÇİMİ KAZANMASI ANLAMINA GELİR"

Haberde adı açıklanmayan kaynaklar "İçeride Marksist artıklar enfekte edebilir. Ama bunların etkisi çok cılız kalır" derken "CHP de taş koyabilir. Çünkü bu işin buraya ulaşması demek, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bir sonraki seçimi kazanması anlamına geliyor. O nedenle CHP bu gelişmeleri kendi çıkarlarına aykırı olarak değerlendirip, süreçle ilgili farklı tutum takınabilir” değerledirmesi yaptı.

"ÖCALAN EZBER BOZUYOR"

AKP kaynakları, Abdullah Öcalan için ise “Öcalan, yanına giden heyete de konu açıldığında, ‘Önce barış, sonra çözüm’ demiş bizzat. Çünkü tarihsel bir misyonla bu işi yaptığını, bu tip taleplerin bu misyona gölge düşüreceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın "ezber bozduğunu" öne süren kaynaklar, terör örgütü lideri için "Açık açık PKK’nın anlamsız hâle geldiğini söylüyor. PKK’nın felsefesini çöktüğünü anlatıyor. Bundan sonraki süreçte, tek çıkar yol demokrasidir artık. Özerklik yok, başka bir talep yok. Bütün bunları kabul ediyor” diye konuştu.