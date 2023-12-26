AKP'nin İstanbul çıkmazı: Ali Yerlikaya için 'emir demiri kesecek' mi?

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:39

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:39

Yerel seçimlere 3 ay kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP'nin aday arayışı sürüyor. Parti teşkilatlarında yapılan "temayül" (eğilim) yoklamalarına göre birçok farklı senaryo dile getiriliyor. Ancak adaylık konusunda en çok ismi geçenlerden biri olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öne çıkıyor.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın bugün konuya ilişkin "kulis" bilgileri aktardığı "Yerlikaya'nın kafası karışık" başlıklı yazıya göre, Yerlikaya görevini bırakmak istemiyor. Ancak isteğin Erdoğan'dan gelmesi durumunda adaylıktan kaçınamayacak. Yerlikaya'ya MHP lideri Devlet Bahçeli ve önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da destek verdiği öne sürülüyor.

Şardan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre kendisi bakanlık görevine devam etmek istiyor. Başlattığı suç ve suçlularla mücadele konusunda ülkeyi belirli bir noktaya taşımayı hedeflemiş durumda. Amacı bu hedefe ulaşabilmek.

Ama tabii bir de "emir demiri keser" durumu mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetiminin teklifine olumlu yanıt vermekten başka şansı olmayacak.

Bu arada; Yerlikaya, bir süre önce TBMM'deki odasında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli bu görüşmeden sonra, açıkça olmamakla birlikte ima ile dile getirdiği Yerlikaya'ya yönelik eleştirilerine son verdi. Ayrıca, geçen hafta içinde Yerlikaya MHP'nin önde gelen isimlerinden İzzet Ulvi Yönter'le bir araya geldi. Yerlikaya'nın sosyal medyasında duyurmadığı ziyareti, Yönter kamuoyuna açıkladı.

Bir not daha ekleyim; Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına Süleyman Soylu'nun da destek verdiği ifade ediliyor kulislerde.

Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı büyük olasılıkla yakın zamanda sona erecek. Yerine ise yine büyük ihtimalle Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bakan koltuğuna oturacak."