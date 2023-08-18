Adı İBB için geçen AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 'Ben Fatsalıyım, komünist tarafım da var'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:22

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:22

Genel seçimlerin geride kalmasının ardından, siyaset gündemi ibreyi tamamen yerel seçimlere çevirdi.

CHP'deki 'değişim' tartışmalarının en önemli aktörü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, geçen günlerde Haliç'te yaptığı basın toplantısıyla yol haritasını açıkladı. 2024 yerel seçimlerini işaret eden İmamoğlu, “İstanbul için yola çıkıyorum” dedi.



İktidar kanadında ise İstanbul için bazı isimler konuşulsa da henüz öne çıkan bir aday yok. Kamuoyunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimlerden AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yerel seçimlere ilişkin olarak Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu.



"KÜRTLERİN EN BÜYÜK PARTİSİ AK PARTİ"

''Türkiye’de Kürtlerin en büyük partisi AK Parti'dir'' diyen İl Başkanı Kabaktepe, ''Kürtlerin gerek var olan taleplerinin çözümlenmesi, gerek yeni talepleri noktasında çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Türkiye’de bireysel özgürlükler anlamında AKP'nin eksikleri olduğunu belirten Kabaktepe, ''Bizim de eksik yaptığımız, yanlış yaptığımız şeyler vardır. Hiçbir siyasi parti, figür her şeyi doğru yapmaz. İnsanız. Siyasi tarihimize baktığımızda en büyük devrimleri yapan biziz. Eksikler olabilir. Yeni talepler de olabilir. Kürtlerin olur, Türklerin olur, sosyal grupların talepleri olur'' dedi.

"KOMÜNİST TARAFIM DA VAR"

Kendini 'komünist tarafım da var' diye anlatan AKP İl Başkanı Kabaktepe, ''Ben Fatsalıyım. Biz 12 Eylül öncesinin meşhur kentiydik. Komünist tarafım da var. Karadenizliyim ama Trabzon’dan çok Diyarbakır’ı bilirim'' ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL’U ELİNDE TUTACAK BİRİ VARSA O DA MİLLETTİR’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul ittifakı' çağrısını değerlendiren ve yerel seçimler çin AKP'nin de ittifak planı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Bizim şu an Cumhur İttifakımız devam ediyor. Bir önceki seçimde tek listeyle girilen iller oldu, ayrı ayrı girilen iller oldu. Bunlar yine Genel Merkez’de görüşülecek. Henüz bir çerçeve çizilmiş değil. Bir önceki seçim düzleminde olduğu gibi benzer çalışma olabilir. İstanbul’u elinde tutacak biri varsa o da millettir. Birine görev verecektir. İstanbul’da CHP'nin seçime tek girmesi halinde elinde tuttuğu belediyeler de dahil olmak üzere bir kısmını kazanma şansı yok. En az yüzde 25’ini kaybedeceği aşikar. İstanbul’da CHP ile AK Parti arasında ilçesine göre değişmekle beraber il genelinde de bizim lehimize 8 ila 15 puan arasındaki fark korunuyor. Bu gerçek ortada. Bunu herkes görüyor."

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN 'YEREL SEÇİM' ÇIKIŞI

Genel seçime Cumhur İttifakı ile giren Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimle ilgili olarak, "81 il 922 ilçede seçime, kendi logomuz ve adaylarımızla ile katılmak üzere hazırlık yapıyoruz" açıklaması sorulan Kabaktepe, şu sözleri kullandı:

"Müzakereler başladığında netleşecektir. 81 ilde herkes birlikte mi girsin, bazı illerde farklı mı girilsin o noktada benim bildiğim kadarıyla Genel Merkez düzeyinde henüz bir görüşme trafiği başlamadı. Başladığında netleşmiş olacaktır. Partiler bunları kendi aralarında protokole bağlamadılar. Süreç ekim ve kasımda başlayacak. Millet İttifakı’na baktığımızda, açıklamalarını dinlediğimizde bunların bir araya gelmeleri artık mümkün değil. Tabi bizim tarafımızdan hüküm cümlesi, yargılayıcı cümle kurmak şık olmaz. Bizim açımızdan bizim ittifakımızda bir problem yok. İl düzeyinde de bir problem yok."