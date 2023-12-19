AKP'nin İstanbul için temayül yoklamasından çıkan isim belli oldu

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:59

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:10

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi temayül (eğilim) yoklaması yapıldı. Yoklamaya AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Yoklama sonucu en çok oyu alan ismin kim olduğu ise iktidara yakın TGRT televizyonunun ekranlarında dile getirildi. Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında konuşan TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, İstanbul için yapılan yoklamada çıkan ismin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir olduğunu söyledi.

Ahmet Sözcan, "Bana gelen kulis bilgisine göre 'İBB adayı olarak kimi görürsünüz?' şeklinde yapılan temayül yoklamasından Erkan Kandemir çıktı. Ancak bu belirleyici değil çünkü Erkan Kandemir teşkilatlardan sorumlu, genel başkan yardımcısı. Teşkilatla yapılan temayül yoklamalarında teşkilat biraz duygusal davranıyor. İlçe başkanını, il başkanını isim olarak yazıyor" ifadelerini kullandı.

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

AKP’nin kuruluşuyla birlikte partinin İstanbul teşkilatında birçok görevde bulunan Kandemir, 2014 yılı Eylül ayında Başbakan Danışmanlığı görevinden sonra aynı yılın Ekim ayında Sağlık Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Kandemir, AKP’den 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti.

AKP'nin 2018 yılında yapılan 6. Olağan büyük kongresinde MKYK üyesi ve Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Kandemir, 2021'de yapılan 7. Olağan Büyük Kongre'de bu göreve yeniden getirilmişti.