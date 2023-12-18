Cumhur İttifakı'nda Ankara adayları netleşiyor: Turgut Altınok ağırlık kazandı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’nda, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerdeki işbirliği için her iki parti heyetlerinin yaptığı görüşmelerde sona gelindi. Çalışmalara son şeklini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek. İki liderin bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. CHP, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

CHP, Ankara’da yeniden Mansur Yavaş’ı aday göstereceğini açıklamasının ardından Cumhur İttifakı’nın da “milliyetçi kökenli bir aday karşısına yine milliyetçi kökenli bir adayla çıkma kararı aldığı” ileri sürülüyor. Ayrıca Erdoğan’nın geçen hafta belediye başkanlıkları için milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve il, ilçe teşkilat yöneticilerinden “büyükşehirde ve ilçe belediyelerinde aday olmasını istedikleri” üç adayın ismini yazmalarını istemişti. Yapılan oylamada Ankara’da eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adı çıkmıştı. Oylamada “Altınok’un daha çok oy aldığı” belirtiliyor.

MHP DE ‘İŞARET ETMİŞTİ’

Cumhur İttifakı’ndaki işbirliği çalışmaları kapsamında MHP’nin de siyasi yaşamına o zamanki adı Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olan MHP’de başlayan, Mansur Yavaş’ın karşısına yine MÇP kökenli ismin aday yapılmasını istediği ileri sürülmüştü. Cumhur İttifakı’nın “Yavaş’ın karşısına MÇP hamlesini yapacağı” belirtiliyor. MÇP’de Keçiören İlçe Başkanlığı yapan, 12 Eylül darbesinin ardından da MHP’de genel sekreterliğe kadar yükselen Altınok’un “bu MHP geçmişi nedeniyle Yavaş’ın karşısında yarışabilecek ve Ankara’yı kazanabilecek bir aday olduğu” ileri sürülüyor.

İLÇELER DE NETLEŞİYOR

Öte yandan Cumhur İttfakı’nda, Keçiören Belediye Başkanlığı’na da Fatih Ünal’ın aday gösterileceği belirtilirken Veysel Tiryaki’nin yeniden Altındağ için aday gösterileceğine “kesin gözüyle bakılıyor.” Gazi Şahin’in de yeniden Mamak Belediye Başkanlığı’na aday gösterileceği belirtiliyor.