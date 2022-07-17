AKP’nin İstanbul planı ortaya çıktı! ‘100 gün boyunca…’

17 Temmuz 2022 Pazar, 09:01

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesi ile birlikte, siyasi partiler 2023 seçimleri için yaz boyunca tüm Türkiye’de çalışmalara başladı. AKP yönetimi de özellikle İstanbul için farklı bir strateji ile yurttaşın karşısına çıkacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘Yüz Yüze 100 Gün’ konsepti ile İstanbul’un her semtinde yurttaşlara buluşma programı hazırlandı.

AKP kurmayları İstanbul’da yapacakları çalışmaları şöyle anlattı:

"İstanbul teşkilatımızla birlikte milletvekilimiz, bakanlarımız, aktif görevde olan partililerimizle sahaya çıkacağız. Biz sürekli ev sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyorduk. Yaz boyunca İstanbul’da yapacağımız çalışmalar ev sohbetlerinin geniş katılımlı hâli gibi olacak.

Vatandaşlarla buluşacak ve yüz yüze sohbet edeceğiz. Bu sohbetler için her milletvekili kendi sorumlu olduğu seçim çevresinde çalışacak. Belediye başkanlarımız, teşkilat yöneticilerimiz olacak. Ekipler hâlinde İstanbul’un her köşesine ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşı dinleyeceğiz. Bizden beklentilerini soracağız, sorunlarına çözüm arayacağız.

Anlık çözüm gerektiren problemleri hemen halledeceğiz. Her gün İstanbul’un belli noktasında toplantılar olacak. Karşılıklı sohbet şeklinde geçecek bu toplantılardan elde edilen veriler her gün raporlanacak. 100 günün sonunda da bütün çalışmaları kapsayan bir rapor hazırlanacak. Cumhurbaşkanı’na ve parti yönetimine sunulacak. Bir anlamda İstanbul’un nabzını tutacağız. 2023 seçimleri için İstanbul’da uygulanacak stratejilerin yol haritası ortaya çıkarılacak."