Son Dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız

15 Temmuz 2022 Cuma, 19:24

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen yurttaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.

Anma programında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşlerim, imandır o cevherki ilahı ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Şimdi 6'lı masaları var dimi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi var. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar'da Cudi'de bizim Mehmetimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber, el ele yürüyorlar. Devletimiz Cumhuriyetimizin 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz" sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

20 YILDIR İKTİDARDA OLDUKLARINI UNUTTU

20 yıldır iktidarda olduğunu unutan Erdoğan, "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere milletimizin bir daha esaret tehdidine maruz kalmaması için Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

KYK BURSU AÇIKLAMASI

Erdoğan, KYK borcu açıklamasıyla ilgili de "İlk Kabine toplantımızdan sonra KYK borçları ile ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamız yapıyoruz. Milletimizin sıkıntısı da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Artık harç diye bir şey yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde.

Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece (15 Temmuz) nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.





Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.





Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.





Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.

BAHÇELİ: FETÖ TÜRKİYE'YE PUSU KURMUŞTUR

Anmaya katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: