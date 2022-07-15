Son Dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız
Son dakika gelişmesi... 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıldır iktidarda olduklarını unutarak "Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı başladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen yurttaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.
Anma programında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşlerim, imandır o cevherki ilahı ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Şimdi 6'lı masaları var dimi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi var. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar'da Cudi'de bizim Mehmetimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber, el ele yürüyorlar. Devletimiz Cumhuriyetimizin 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz" sözleriyle muhalefeti hedef aldı.
20 YILDIR İKTİDARDA OLDUKLARINI UNUTTU
20 yıldır iktidarda olduğunu unutan Erdoğan, "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere milletimizin bir daha esaret tehdidine maruz kalmaması için Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.
KYK BURSU AÇIKLAMASI
Erdoğan, KYK borcu açıklamasıyla ilgili de "İlk Kabine toplantımızdan sonra KYK borçları ile ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamız yapıyoruz. Milletimizin sıkıntısı da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Artık harç diye bir şey yok" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde.
- Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece (15 Temmuz) nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.
- Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.
- Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.
- Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.
BAHÇELİ: FETÖ TÜRKİYE'YE PUSU KURMUŞTUR
Anmaya katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
- "15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal teşebbüsü esnasında vatanını ve milletini kahramanca müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Türk milleti gazi millettir. Türk devleti gazi devlettir. Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu bir iradeyi yenecek, yıkacak, geçecek, teslim alacak bir güce henüz dünyada tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir.
- Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen şehidin, şühedanın göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti.
- Hamdolsun milletimizin feraset ve fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi şiddetle görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Zalimlerin kullandığı tankın, uçak ve helikopterlerin önü perdelenmiş son aşamada imha edilmiştir.
- FETÖ Türkiye'ye pusu kurmuştur. Demek ki bu soysuzlar vatanı koruyoruz bahanesiyle ihanet etmenin altyapısını oluşturmuşlar, müdahale için uygun zamanı kullanmışlardır. FETÖ hem ordumuza sızmış hem de devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz etmiştir.
- 15 Temmuz'dan bir yanda ibret almak, diğer yanda da ders çıkarmak lazımdır. Siyasi düşüncesi, parti aidiyeti, fikri kaynağı ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, ortak gayesi Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı üzerinde tam bir mutabakat sağlamak olmalıdır. Vazgeçilmeyecek tek hedefimiz Türk vatanımızın bölünmez bütünlüğünü kopmaz esaslara bağlamaktır.
- Samimiyetle ve inançla, üstelik altını kalın şekilde çizerek vurgulamak isterim ki; etrafımız bu kadar kuşatılmışken, siyasi kamplaşma ve çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaşıp, meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istiklal ve istikbalini de aynı şekilde müdafaa edecektir.
- Siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun her vatandaşımız Türk milleti kimliğinde buluşmalı, milli ve üniter ülkemizi yaşatma hususunda kararlı duruşunu korumalıdır.
- 15 Temmuz gecesi başkentine ateş yağan ülkenin, bir milletin başka bir seçeneği yoktur. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Milli beka ve huzurun yüceltilmesi amacına hiçbir tereddüte kapılmaksızın gönülden bağlılığa Türk vatanını kutsal emanet kabul edecek yüksel ahlaka, gelecek nesiller adına zor ancak onurlu hizmeti yerine getirmeyi hak edecek şekilde istikbale adanan karakter olgunluğuna, iş ve dış mihraklarla karanlık ilişki, sempatinin olmadığı aydınlık ve tertemiz fikri yapıya sahip büyük milletiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bizatihi kendisiyiz. Bundan mülhem Cumhur İttifakı'yız.
- Bu kapsamda Türkiye'mizin bugünkü hassas ortamında siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz, aksini yapanları da hoş görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin tersiyle iteriz.
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