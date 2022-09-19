AKP'nin kalesi Konya'da yurttaş derdini CHP'li vekile anlattı: 'Bizi cendereden çıkarın'

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Partisinin saha çalışmaları kapsamında AKP’nin yüzde 59 oy aldığı Konya’ya giden CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yurttaşlarla buluştu.

CHP’nin son genel seçimlerde yüzde 3 oy aldığı Üzümlü’de Taşcıer’e sıkıntılarını anlatan bir yurttaş, “20 yıldır AKP seçmeniyim, başta iyiydi, hoştu, kazandık. Ama artık bugün ne verdilerse misliyle geri aldılar. Eskisinden de kötü duruma soktular. Bunca yıldır hep AKP’ye oy verdim, bu sefer bir de sizi deneyelim. Hep önyargım olduğu için Kılıçdaroğlu’nu dinlemezdim bile. Ama dinledikten sonra anladım ki hiç bize anlatılan gibi değilmiş. Ben Kılıçdaroğlu’nun bizleri bu cendereden çıkarabileceğini görüyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’da değişimin işaretlerini gördüklerini söyleyen Taşcıer, “Mahallenin esnafı da dertli. Alım gücünün enflasyon karşısında giderek eridiğini ve satış yapmakta çok zorlandıklarını ifade ediyorlar. Ancak vatandaş sorunun farkında olduğu gibi çözümün de farkında” dedi.

ÜRETİCİ ŞİKÂYETÇİ

Savunma sanayi sektörüne ilişkin de ziyaretler yapan Taşcıer, şunları kaydetti: “Savunma sanayinde yıllık milyonlarca dolarlık ihracat yapan bir mahallede karşılaştığımız sorunlar hayret verici. Bu sektörde ciddi iş güvenliği riski var ama ambulans bile yok. Sağlık deseniz birçok uzmanlık dalında hekim yok. Adeta kaderine terk edilmiş bir mahalle. Üretimde aksamalar oluyor.”



