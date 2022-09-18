CHP'li Ahmet Akın: Sosyal konut 'yurttaşı perişan edecek'
Yılda iki kez, bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacak olan taksitlerin yüksek olacağı belirtiliyor. CHP, OVP’ye göre 2023-2025 döneminde enflasyon farkı ve memur zammıyla birlikte sosyal konutlarda taksitin 3 yılda yüzde 90 oranında artacağını uyardı.
Sosyal konut projesinde altı aylık artışlar memur zammına göre belirlenirse yurttaş beklediğinden daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın, “yüzyılın projesi” olarak adlandırdığı sosyal konut projesinde taksit tutarının yılda iki kez memur maaşı oranında artacak olmasının enflasyonist bir dönemde dar gelirli yurttaşı perişan edeceğine dikkati çekti.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, AKP iktidarının açıkladığı Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2023-2025 döneminde enflasyon farkı ve memur zammıyla ev taksitinin üç yıl içinde yüzde 90 oranında artacağını belirten CHP’li Akın, “Enflasyon farkıyla her yıl memur maaşları yüzde 10 artsa bile sosyal konutta ödenecek toplam, milyonlarca liraya çıkıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız bu tutarı nasıl ödesin?” diye sordu.
SADECE 3 YILDA 6 BİN LİRAYI GEÇİYOR
20 yıl vadeli ödeme sürecinde taksitlerin yılda iki defa artması nedeniyle dar gelirli yurttaşların yıllar içinde fahiş bir tutarla karşı karşıya kalacağına işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:
“20 yıl vadeyle dar gelirlilerin yararlanması için hayata geçirilen projede taksit tutarının yılda 2 defa memur maaşı oranında artması demek, ödeme süresi boyunca taksit tutarına 40 defa zam yapılması anlamına geliyor. İktidarın ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle ülkemiz olağanüstü bir enflasyonist dönem yaşıyor. Makyajlanmasına karşın resmi enflasyon oranı Türkiye’de şu an yüzde 80. Her yıl iki defa zam yapılan taksit tutarını dar gelirli vatandaşlarımız nasıl ödeyebilir? TOKİ, AKP döneminde, büyükşehirlerde lüks konutlar yapan, devletin kıymetli arazileri üzerinden rant yaratan ve bu rantı önceden belirlenmiş şirketlere aktaran bir kurum haline geldi.”
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