‘AKP’nin kalesi’nde CHP yükseldi, MHP eridi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:33

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:33

Adıyaman’da Metropoll Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nce yapılan anket, 2 dönem sonra 2018 seçimlerinde milletvekili çıkaran CHP’nin üstünlüğünü ortaya çıkardı. Kentte AKP yerinde sayarken, CHP’ye ilgi arttı, MHP’nin oyları da önemli ölçüde eridi. Anket sonuçlarına göre CHP’nin 2018’deki 12,8’lik oy oranı yüzde 16.8’e yükseldi. MHP'nin 10.1’lik oranı ise 4.8’e düştü.

4’ü AKP’li olmak üzere beş milletvekili bulunan Adıyaman’da kent sakinlerinin en beğendiği, kenti en iyi temsil eden ve en çalışkan olarak görülen milletvekili CHP'li Abdurrahman Tutdere oldu.





Metropoll’ün yaptığı ‘Adıyaman Araştırması Aralık 2022’ sonuçları Adıyamanlıların siyasi tercihlerini ölçtü. Yaklaşan seçimler öncesinde Adıyaman’ın mevcut milletvekillerinin tanınırlığı, popülaritesi ve oy desteğine yönelik Adıyaman halkının değerlendirmelerinin ölçüldüğü ankettin sonuçları şöyle:

EN İYİ TEMSİL CHP

“Sizce Adıyaman’ı en iyi temsil eden milletvekili hangisidir?” sorusuna verilen yanıtlarda, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yüzde 35,9’luk oranla ilk sırada yer aldı. Tutdere’yi yüzde 20’1 ile AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın izlerken, kentin diğer AKP’li vekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş yüzde 4,6’da, Muhammed Fatih Toprak ise yüzde 1,4’te kaldı.

ADIYAMAN CHP’Yİ BEĞENİYOR

Ankete göre Adıyaman’da en beğenilen milletvekili yüzde 65.1 ile CHP’li Tutdere oldu. İkinci sırayı yüzde 37.2 ile AKP’li İbrahim Fırat, üçüncü sırayı ise yüzde 36.8 ile AKP’li Yakup Taş aldı. AKP’li Ahmet Aydın ise yüzde 34.2'de kaldı. Adıyamanlıların en çalışkan bulduğu vekil yüzde 34,4 oranla CHP’li Tutdere oldu. AKP’li Aydın’ın Tutdere’nin yaklaşık 18 puan gerisinde yüzde 18,6’lık oran ile ikinci sırada olduğu ankette AKP’li diğer vekillerin yüzde 5’i geçemediği görüldü.





AKP SABİT, MHP ERİDİ, CHP YÜKSELDİ

Anket çalışmasına göre, CHP’nin 2018’deki 12,8’lik oy oranının 16.8’e yükseldiği göze çarptı. Buna karşın AKP’nin oylarını artıramadığı, MHP’nin ise oylarını 5,3 puan düşürdüğü görüldü.