AKP'nin kapı kapı gezdirerek seçim planı! Pehlivan'ın yazısı üzerine CHP'den araştırma önergesi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:41

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:43

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "AKP’nin ev ev seçim planı" başlıklı yazısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılan “Ulusal Hane Ziyaretleri” adlı projenin AKP'nin seçim kampanyasının malzemesi haline getirilerek memurların sahaya sürüldüğünü anlatmıştı.

Pehlivan'ın yazısında ortaya konan skandal, CHP tarafından Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer tarafından hazırlanan araştırma önergesinde şöyle denildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri projesi kapsamında uzman personellerin ev ev dolaştığı, yapılan görüşmelerde hanelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının tespit edilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir. Ancak bu çalışmanın bir Devlet projesi olmaktan çıktığı ve parti projesi haline geldiği, Devlet memurlarının parti kampanyası için çalıştırıldığına dair basın yayın kuruluşlarında çok sayıda haber ve vatandaşlarımızdan gelen bilgiler bulunmaktadır."

Pehlivan’ın paylaştığı bilgi ve belgelere göre, 23 Aralık 2022 tarihinde Ankara İl Müdürü Bekir Koçyiğit’in yayınladığı yazılı emirde, “Ankara ilinde 1.874.000 toplam hane olduğu ve 624.698 hanenin ziyaret edilmesi gerektiği Bakanlığımız tarafından İl müdürlüğümüze bildirilmiştir. 2022 Ağustos-Aralık ayları arasında 51.000 hane ziyaret edilmiş ve ziyaret edilecek 624.698 hane sayısından 51.000 hane çıkarılarak yeni bir liste oluşturulmuştur. Nüfusa göre ziyaret dağılımının yapıldığı liste ekte sunulmakta olup ziyaretlerin en kısa sürede planlanması hususunda...” ifadelerinin kullanıldığına işaret eden Taşçıer, şu ifadeleri kullandı:

"Edinilen bilgiye göre, dört ayda 51 bin eve gidilebilmesine karşın gelen emir doğrultusunda, yapılacak genel seçimlere kadar, yani yaklaşık üç ayda 570 bin eve gidilmesi istenilmektedir. Böylesine sıkıştırılmış bir takvim dayatmasının, Devlet kaynaklarının bir kez daha seçimlerde iktidar partisi lehine kullanıldığının ve kullanılacağının açık göstergesi olduğu ortadadır. Keza edinilen bilgilere göre, bu emir sonrası yapılan toplantıda “Güncellenen hane ziyaretlerinin tamamlanabilmesi için gerekirse merkezlerdeki tüm meslek elemanlarının ziyaretler için alana çıkması sağlanacak.” ifadelerinin tutanağa geçirildiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla hali hazırda parti kampanyasına dönüşen bu projede kamu personeli çalıştırılırken, seçimlere kadar yetişmesi amacıyla daha da çok kamu personelinin, mevcut işlerinden de alıkonularak parti çalışmasına katılması istenilmektedir. Keza yapılan ev ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunun da kamu personeli tarafından vatandaşlara verildiği, Cumhurbaşkanı sıfatıyla gönderilen mektubun içeriğinde ise AK Parti tanıtımı yapıldığı görülmektedir."

Taşçıer, önergesini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu çerçeveden hareketle, Devlet kaynaklarının iktidar partisinin seçim çalışmaları için nasıl kullanıldığının detaylarının araştırılması, kamu personelinin mevcut işlerinden alıkonularak hane ziyaretleri yapmak zorunda bırakılmasının bürokraside yarattığı ve yaratacağı sorunların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."