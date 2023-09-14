AKP’nin kongre teması belli oldu

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:00

AKP MYK toplantısında 7 Ekim'de düzenlenecek olan olağanüstü kongrenin ana temasına karar verildi. Slogan “Türkiye için hep yeni hep ileri” olacak. Programda, “Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” ile “Türkiye yüzyılı için hazırız, kararlıyız” sloganları kullanılacak.

Yaklaşık 40 bin kişinin katılımı ile Ankara Arena’da gerçekleşmesi beklenen kongreye, aralarında yurt dışında faaliyet gösteren siyasi partiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve büyükelçilerden oluşan yaklaşık 400 yabancı konuk davet edilecek.

MUHALEFET PARTİLERİ DE OLACAK İDDİASI

Yandaş Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre AKP'nin 7 Ekim'de düzenleyeceği Olağanüstü Kongre'ye aralarında muhalefet partilerinin de olduğu 11 siyasi partinin davet edilmesi bekleniyor. Ancak muhalefet partilerinin kimler olduğu henüz bilinmiyor. Ayrıca kongreye eski bakanlar, eski ve mevcut milletvekilleri ile üyelik bağı devam eden parti kurucuları ve parti kurullarının eski ve mevcut üyeleri davet edilecek.