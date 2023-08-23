Kongrede belirlenecek: Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi ne olacak?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:26

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:26

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27 Ağustos’ta olağanüstü kongresini gerçekleştirerek çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, kapatma riskine karşı atılacak bu adım sonrasında HDP’nin kurumsal kimliği korunacak ancak çalışmaları askıya alınacak. Yeşil Sol Parti ise eylül ayında gerçekleşecek kongre ile HDP’den çalışmaları devralacak, ismi, tüzüğü ve eş genel başkanları değişecek.

İSİM KONUSUNDA MÜZAKERELER

Partinin ismi konusundaki müzakereler de sürüyor. Yaz boyunca yapılan toplantılarda alınan isim önerileri arasından seçilen isim alternatifleri kurulacak teknik tüzük ve isim komisyonunca değerlendirilerek konferansta tartışmaya açılacak. Alınacak karar önerisi kongrenin onayına sunulacak. Örgütlerden ve seçmenden HDP ve öncülü siyasi partilerin isimlerini çağrıştıran, Türkiye sol ve sosyalist hareketlerine de uzak olmayan isimlerin tercih edilmesi önerisi geldiği belirtilirken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Halkların Eşitlik Partisi, Demokratik Halklar Partisi gibi isimlerin tartışıldığı öğrenildi.

TAM MUTABAKATLARLA BELİRLENECEK

Kongrede bu kararların onaylanmasının yanı sıra parti meclisi ve eş genel başkan seçimi de yapılacak. Blok liste ile gidilmesine kesin gözüyle bakılan kongrede çok adaylı bir eş genel başkanlık yarışının olması beklenmiyor. Partinin siyasi teamüllerine göre eş genel başkan adayları il, ilçe örgütlerinden, parti kurullarından ve seçmenlerden gelen öneriler arasından seçilecek. Aday olarak önerilen isimler kurulacak geniş bir komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu tam mutabakatla belirlenecek. Tek bir kişinin bile şerhi olan isimler aday olamayacak.

PARTİ MECLİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Blok listede yer alacak parti meclisi üyeleri de il ve ilçe örgütlerinden gelen öneriler ve geniş bir mutabakatla belirlenecek. Parti yönetiminde yüzde 80’e varan değişiklik gerçekleşmesi beklenirken tüzük değişikliği, parti meclisi üyeleri, eş genel başkanlar gibi konulardaki tüm tartışmalar kongre öncesinde düzenlenen toplantı ve konferanslarla tüketilecek ve kongreye tüm konu başlıklarında tam mutabakatla gidilecek.

“BİR SAATLİĞİNE DE OLSA…”

Partinin seçim komisyonu yaklaşan yerel seçim için teknik çalışmalarına başlamış olsa da seçime ilişkin siyasi tartışmaların kongre sonrasında başlayacağı ifade ediliyor. Ancak parti yöneticileri halk buluşmalarında yerel seçimlere ilişkin aldıkları iki net mesaj olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki kayyum atanan belediyelerin yeniden kazanılması, tekrar kayyum atanması riskine rağmen bir saatliğine bile olsa yerellerde seçimin kazanılması ve gerekli siyasi mesajın verilmesi. İkincisi ise 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi şeffaf olmayan, koşulsuz bir ittifakın kurulmaması. HDP yöneticileri halk buluşmalarında aldıkları bu mesajların hayata geçeceği bir yerel seçim stratejisi görüleceğini ifade ediyor.