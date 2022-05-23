AKP'nin kredi oyununu yazdı: 'Yakında borçluların hesaplarına tek tek el konulacak'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:56

Toplumun büyük çoğunluğu artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle açlık sınırı koşullarında yaşamaya, banka kredisi ve kredi kartları ile günü kurtarmaya çalışıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı borçları ve borçlar nedeniyle icra takibine düşen yurttaşların durumuyla ilgili sayısal verilerin açıklanması için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi vermiş, ancak Bakan Nureddin Nebati kredi kartı müşteri sayısının Aralık 2021 tarihi itibarıyla 29 milyon 978 bin 121 kişi olduğunu açıklarken, borç tutarına ise yanıt vermemişti.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası Üyesi Özgür Karabat, iktidarın kredi borçlusu yurttaşlar üzerinden yaptığı iddia edilen hesabı ayrıntılı olarak açıkladı. Bireysel kredi kullanımının Şubat 2022’de %21 artarak 1.1 trilyon TL’ye ulaştığını aktaran Karabat, "Vatandaşının gelirini artırmadan bu kadar çok kredi ve kredi kartı borcuna sokan başka bir ülke dünyada yok" dedi.

Karabat, "AKP, vatandaşları daha fazla borca batırarak aslında onların gelirlerini kontrol ediyor. Vatandaşın sermayesinin, hesabının yönetimini ele alıyor. Yakında borçluların hesaplarına tek tek el konulacak" iddiasında bulundu.

Karabat'ın Twitter hesabından bir dizi paylaşımla madde madde sıraladığı açıklamaları şöyle:

1) Ekonomide kontrolünü kaybeden AKP iktidarı, çok tehlikeli bir oyun oynamaya başladı. Maaşlar ve banka hesaplarını kontrol etmek için geniş kapsamlı bir proje yürürlüğe girdi. Kredi ve kredi batağı oyunu devrede!

2) İhracatçının, turizmcinin, sanayicinin dövizlerini kontrol eden AKP hükümeti, şimdi 10 milyonlarca çalışanın maaşına göz dikti. Enflasyon karşısında ezilen vatandaşların gelirini artıramayan hükümet, onları kredi ve kredi kartı kullanmaya mecbur kılıyor

3) Kredi kartı harcamaları 6-13 Mayıs haftasında 63,7 milyar TL ile tarihi bir rekora imza attı. İşte bahsettiğimiz oyun da burada oynanıyor. Sözde, kredi kartı limitleri aylık geliri geçemeyecek, farklı bankalardan kart alınamayacaktı.

4) 2020’in ilk 3 ayında vatandaşların 70,9 milyon adet kredi kartı vardı. 2021’de 78 milyona çıktı. Bu yılın aynı döneminde bu rakam 88 milyona yükseldi. Kamu kurumları kredi kartı kullanımını denetlemediği için bankalar leblebi gibi kart dağıtımına girdiler.

5) Nasıl bir felaket ile karşı karşıya olduğumuzu bu tabloda görebilirsiniz. Özellikle kredi kartı ile nakit çekim bölümüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir yılda 32,1 milyar TL’den 50,6 milyar TL’ye çıktı. Bu artış sadece enflasyonla alakalı değil.

6) Bireysel kredi kullanımı Şubat 2022’de %21 arttı ve 1.1 trilyon TL’ye ulaştı. 35.7 milyon kişi kredi kartı sahibi. Bu yılın Mart ayında kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler 190 bin kişi oldu. Yılın ilk 3 ayında borcunun ödeyemeyenler 600 bini buldu.

7) Vatandaşının gelirini artırmadan bu kadar çok kredi ve kredi kartı borcuna sokan başka bir ülke dünyada yok. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız bireysel olarak bankalara borcunu ödeyemiyor.

8) AKP, vatandaşları daha fazla borca batırarak aslında onların gelirlerini kontrol ediyor. Vatandaşın sermayesinin, hesabının yönetimini ele alıyor. Yakında borçluların hesaplarına tek tek el konulacak.

9) Seçim ekonomisine geçilmesi ile birlikte hesaplardaki kontrol gevşetilecek, çeşitli aflar ve ucuz krediler çıkarılacak. Bu arada Hazine de el konulan hesaplardan ciddi bir gelir elde etmiş olacak.

10) Borcu olmayan hesap sahipleri ise “bana bir şey yapamazlar” diye düşünmesin. Zaten senin hesabındaki paraya el koymadan da istediği gibi yönetiyorlar. Hükümet, istediği finansal araca yatırımcıları mecbur bırakıyor.

11) Nasıl ki AKP’nin Kur Korumalı Mevduat uygulaması Hazine’yi büyük bir krize sürüklüyorsa, aynı şekilde vatandaşların kredi ve kredi kartına mahkum edilmesi de bizi toplumsal felakete götürüyor. Buna bir an önce erken seçimle dur dememiz gerekiyor."